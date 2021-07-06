رسميا: اندماج بوغاتي وعلامة ريماك في شركة موحدة

أعلنت بوغاتي التي تشرف عليها شركة بورش رسمياً عن اندماجها مع علامة ريماك في شركة موحدة بمقرات رئيسية في كرواتيا التي تنتمي إليها ريماك، مع فتح أبواب الشركة الجديدة نهاية 2021 الجاري.

ريماك-بوغاتي شركة جديدة تحت إشراف بورش

ووفقا لما أعلن رسميا فإن ريماك ستمتلك حصة 55% من الشركة الجديدة، بينما تمتلك بورش المشرفة على إدارة بوغاتي حصة 45% من الشركة، مع العلم أن بورش تمتلك كذلك حصة 24% من ريماك بعد استثمار بقيمة 83 مليون دولار من قبل للاستفادة من الخبرات الكهربائية الهندسية لريماك.

شيرون ونيفيرا أول إنتاج الشركة الجديدة

وقالت بوغاتي إن الشركة الجديدة ستركز على إنتاج سيارتين بشكل رئيسي، سيارة شيرون الحالية بمحرك 16 سلندر، وسيارة نيفيرا الكهربائية الجديدة التابعة لريماك، والمفترض أنها السيارة الأعلى تسارعاً في العالم، كما تنوي الشركة تطوير سيارات كهربائية وهجينة في المستقبل.