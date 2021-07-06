أقوي عروض شركة المناهل للسيارات نيسان بمصرف الراجحي

من منا لا يحلم بوجود سيارة لديه حيث تعد فكرة الحصول على سيارة حلم بالنسبة للكثيرين لذلك يسعى مصرف الراجحي إلى تحقيق هذا الحلم حيث يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية عروض تأجير السيارات من شركة المناهل للسيارات نيسان كما يوفر المصرف العديد من العروض الأخري مثل عروض المجدوعي للسيارات وذلك حتي يمكنك من امتلاك السيارة التي تريدها وتكون بسعر مناسب لك ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على أقوي عروض شركة المناهل للسيارات نيسان في المملكة.

أقوي عروض شركة المناهل للسيارات نيسان

تقدم شركة المناهل للسيارات عبر مصرف الراجحي ومن خلال معارضها الخاصة عروض سيارة نيسان والتي جاءت كما يلي:

عروض التأجير مع تحويل الراتب، الحصول على العرض المقدم مع تحويل الراتب للمصرف وجاء بمميزات منها الحصول على العرض المقدم بدون وجود دفعة أولي وبدون دفع أي رسوم إدارية ويكون معدل النسبة السنوي والذي يشمل التأمين أيضاً 4.76% فقط وتمتد فترة التأجير حتي 60 شهر وتكون قيمة الأقساط الشهرية منخفضة وتصل نسبة الدفعة الأخيرة الخاصة بالتملك إلى 40%.

الحصول على العرض المقدم مع تحويل الراتب للمصرف وجاء بمميزات منها الحصول على العرض المقدم بدون وجود دفعة أولي وبدون دفع أي رسوم إدارية ويكون معدل النسبة السنوي والذي يشمل التأمين أيضاً 4.76% فقط وتمتد فترة التأجير حتي 60 شهر وتكون قيمة الأقساط الشهرية منخفضة وتصل نسبة الدفعة الأخيرة الخاصة بالتملك إلى 40%. عروض التأجير بدون تحويل الراتب، تختلف المميزات المقدمة مع تحويل الراتب عن المميزات الخاصة بدون تحويل الراتب حيث عندما يتقدم العميل للحصول على العرض بدون تحويل الراتب يتم دفع مبلغ للدفعة الأولي يصل إلى 5% كما يبلغ معدل النسبة السنوي مع التأمين 7.85% وتكون قيمة دفعة التملك الأخيرة 26 ألف و 250 ريال سعودي وذلك مع عدم وجود أي رسوم إدارية وفترة التأجير خمس سنوات وأقساط شهرية ذات قيمة مالية منخفضة.

التقديم الإلكتروني للحصول على عرض شركة المناهل للسيارات

يمكن للعميل زيارة أحد الفروع التابعة لمصرف الراجحي أو زيارة أحد معارض شركة المناهل للسيارات نيسان للحصول على العرض وتوفيراً للوقت والجهد المبذول وتيسيراً على العملاء يتيح البنك التقديم الإلكتروني وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك لعروض السيارات. يتم الضغط على خيار عروض سيارات شركة المناهل للسيارات نيسان. الإطلاع على الشروط والأحكام. الضغط على مربع التقديم الإلكتروني. إدخال البيانات المطلوبة ومنها بيانات العميل الشخصية وبيانات العمل وبيانات الاتصال الخاصة به مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرها. ثم يتم الضغط على زر التقديم.

ويعد هذا العرض ساري حتي يوم الحادي والثلاثون من شهر يوليو الجاري أو حتي نفاذ الكمية.