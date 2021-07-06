أحدث أسعار السيارات الكهربائية 2021 في السعودية

أحدث أسعار السيارات الكهربية في السعودية، منذ الإعلان عن السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية وقد تمكنت من حصد الكثير من الإقبال والإعجاب بين محبي السيارات في السعودية، وقد كثر التساؤل والبحث عن أسعار السيارات الكهربية ومزايا السيارات الكهربائية الجديدة لمعرفة ما هي أرخص السيارات الكهربائية لشرائها تابعونا لمعرفة المزيد من المعلومات عن السيارات الكهربائية.

سعر السيارات الكهربائية في السعودية

تواجدت الكثير من أنواع السيارات الكهربائية في السعودية من الأقل سعرًا حتى الأكثر سعرًا وجميعها لها مميزات خاصة بها ووجد أن سيارة جاكوار I-Pace وسيارة جاكوار F-Pace من أبرز تلك السيارات في قائمة أفضل السيارات الكهربية في السعودية وهذه بعض المعلومات عنهما بالنسبة لسعر البيع:

سعر سيارة جاكوار I-Pace في السعودية هو 19.749 دولار أمريكي سنويًا وتقسط على خمس سنوات.

وسعر سيارة جاكوار F-Pace في السعودية هو 14128 دولار أمريكي سنويًا تقسط على خمس سنوات.

احتلت السيارات الكهربية مكانة هامة بين جميع السيارات في صالات العرض بالسعودية، وحتى الآن قد وصل عدد السيارات المباعة حوالي 1.7 مليون سيارة كهربية بالسعودية وذلك في العام الحالي 2021 ومن المفترض أن تكون نسبة المبيعات حول العالم هي 2.7 مليون سيارة كهربية، وبذلك تصبح النسبة ما يقرب من أربع أضعاف النسبة المباعة في عام 2015.

مزايا سيارة جاكوار F-Pace

والآن نقدم لكم مجموعة الخصائص التي تتميز بها السيارة الكهربائية جاكوار F-Pace والتي تجعلها واحدة من السيارات الكهربية المفضلة للكثيرين مثل:

بها خاصية الشحن اللاسلكي.

تحتوي على ناقل حركة يعمل بثماني سرعات وهو ناقل أوتوماتيكي.

بها مصابيح ليد.

تتميز بوجود شاشة لمس حجم 11.4 بوصة.

مزايا سيارة جاكوار I-Pace

أما عن سيارة جاكوار I-Pace الكهربية فهي كذلك تحتوي على مزايا متعددة تجعلها من أفضل السيارات الكهربية المعلن عنها مثل: