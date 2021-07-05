أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم موديل 2022 لمدة 60 شهر

أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم، سيارة شانجان Alsvin ذات المظهر الأنيق والجذاب والتي يرغب في شرائها الكثير من الشباب والرجال، إذا كان لا يناسبك شراء السيارة بسبب ارتفاع سعرها تستطيع تقسيطها من خلال عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin موديل 2022 بدون مقدم، وعلى أطول فترة سداد 60 شهر.

أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان Alsvin بدون مقدم

تستطيع الحصول على سيارة شنجان والتمتع بكامل المميزات التي تحتوي عليها، وهذا عن طريقة تقسيطها على فترة سداد:

السيارة موديل عام 2022 بسعر 34000 ريال سعودي.

سعر سيارة شانجان ALSVIN مضاف اليها قيمة الضريبة المضافة هي 90 الف ريال.

تستطيع تقسيط سيارة شانجان Alsvin 2022 على 40 شهر، وتكون الأقساط الشهرية لها حوالي 1000 ريال.

تستطيع تقسيط سيارة شانجان Alsvin 2022 على فترة أطول حتى 60 شهر، وفي تلك الحالة تقل الأقساط الشهرية لها عن 1000 ريال.

سيارة شانجان سيارة يرغب الكثير في الحصول عليها بفضل المميزات التي تحتوي عليها السيارة، كما أنها ذات شكل مميز حديث.

سيارة يرغب الكثير في الحصول عليها بفضل المميزات التي تحتوي عليها السيارة، كما أنها ذات شكل مميز حديث. تتوفر السيارة بخاصية الدفع الأمامي للعجلات.

محرك مكون من 4 اسطوانات، سعة المحرك 1.5 لتر.

قوة السيارة 105 حصان.

عزم دورانها 145 نيوتن لكل متر.

معدل استهلاك الوقود عند استخدام سيارة شانجان هو 14.4 كيلومتر لكل لتر.

سيارة شانجان Alsvin 2022 ذات مظهر جذاب وأنيق، لها تصميم لافت للانتباه وبالأخص عند مقدمة السيارة.

ذات مظهر جذاب وأنيق، لها تصميم لافت للانتباه وبالأخص عند مقدمة السيارة. من مميزات تصميم السيارة الأمامي شكل شبكة المصابيح الأمامية، فهي على شكل فراشة مفتوحة الجناحين.

عجلات السيارة ذات تصميم بسيط، ولكنه ذو طبع جذاب وأنيق.

سيارة شانجان Alsvin 2022