مفاجأة.. الممثل الراحل بول ووكر سيظهر في الأجزاء الجديدة من Fast & Furious

ألمح المخرج جاستن لين مخرج سلسلة أفلام Fast & Furious الشهيرة التي تدور حول عالم سباقات السيارات وتعرف عربيا باسم أفلام السرعة والغضب، ألمح إلى عودة الممثل الراحل بول ووكر الذي توفي عام 2013 في حادث مروع، إلى الأجزاء الأخيرة من السلسلة.

النجم العالمي بول ووكر بدأ ظهوره في سلسلة أفلام Fast & Furious كمخبر سري، وشارك في بطولة السلسلة حتى وفاته، وفي تصريح غريب من جاستن لين تحدث عن احتمالية عودة بول ووكر في الجزئين الأخيرين من السلسلة رغم وفاته.

إعادة بول ووكر إلى سلسلة Fast & Furious بتقنية الحاسوب

ووفقا للتقارير سيتم استخدام الصور المنشأة بالحاسوب، لإحياء شخصية بول ووكر في الأفلام ولو بشكل عابر، وهو أمر تم بالفعل في الجزء السابع من السلسلة، حيث تم اللجوء إليها حينها لإتمام مشاهد ووكر في الفيلم بعد وفاته أثناء التصوير.

المخرج بحاجة إلى موافقة أسرة بول ووكر

المخرج لين لم يتحدث عن ظهور بول ووكر بشكل أكيد، لأن الأمر مرتبط بعائلة ووكر في المقام الأول، ويحتاج صناع العمل للحصول على موافقة الأسرة قبل الإقدام على استخدام تقنية الصور الحاسوبية، هذا إلى جانب أن المخرج لم يتحدث عن آلية ظهور ووكر أو طبيعة المشاهد التي سيظهر بها.