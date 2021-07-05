بورش تستدعي 43 ألف سيارة كهربائية حول العالم

قالت شركة بورش الألمانية في بيان رسمي صدر على موقعها الرسمي، إنها استدعت نحو 43 ألف سيارة كهربائية من سياراتها من جميع أنحاء العالم، بسبب وجود مشكلة تقنية تؤثر على أدائها، وتمثلت المشكلة في وجود انقطاع مفاجئ في الطاقة والتي انحصرت في طرازات "تايكان" و"تايكان كروس توريزمو".

بورش تطلب التوجه بالسيارات المعنية إلى ورش الصيانة المعتمدة

وقالت بورش إنه من أجل إصلاح المشكلة التقنية لا بد على أصحاب السيارات التوجه بها إلى ورشة التصليح المعتمدة من أجل تزويدها بتحديث لبرنامجها لمدة ساعة، وأكدت أنه تمت معالجة الخطأ التقني بالفعل بالنسبة للطرازات التي تخرج عن خط إنتاج سيارات "تايكان" المتضررة.

تحقيقات حول حوادث انقطاع التيار عن سيارات بورش

وتم استدعاء سيارات "بورش" الكهربائية بعد تحقيق أجرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة في الولايات المتحدة، بشأن وقوع 9 حوادث تم فيها قطع التيار الكهربائي أثناء تحركها، بينما رفضت 6 سيارات إعادة تشغيلها.

ولاحظت بورش نفس المشكلة وفقا لوكالة الأنباء الألمانية في 130 سيارة كهربائية بعد إجراء تحقيقها الخاص.