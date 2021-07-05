عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2021 بأقل من 1500 ريال

أثبتت السيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 كفاءتها على الطرق في المملكة العربية السعودية. لذلك يوفرها المجدوعي وكيل سيارات هيونداي في المملكة بتقسيط يقل عن 1500 ريال سعودي. ولهذا السبب سنتحدث عن أقوى عروض الصيف من المجدوعي على سيارات هيونداي المختلفة.

عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2021 بقسط شهري يصل لـ 1099 ريال سعودي

الآن يمكنك تقسيط سيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 بمبلغ 1099 ريال سعودي شهري. كما يمكنك تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2020 بمبلغ 971 ريال سعودي. أو يمكنك تقسيط سيارة هيونداي إلنترا موديل 2021 بمبلغ 999 ريال سعودي. وسنقدم لكم جميع المميزات المتعلقة بالتقسيط مع المجدوعي.

صفر في المائة هامش ربح.

صفر في المائة دفعة أولى.

صفر في المائة رسوم إدارية.

والصيانة كذلك مجانية 5000 كيلومتر.

علاوة على ذلك السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

مميزات تقسيط سيارات هيونداي سوناتا 2021 والموديلات الأخرى من المجدوعيرقم خدمة عملاء المجدوعي للسيارات هيونداي

اطلع على صفوف عرض سيارات هيونداي المتنوعة والتصميم والتقنيات ورعاية الرياضات والفعاليات وأحدث الأخبار من خلال رقم خدمة عملاء المجدوعي للسيارات هيونداي للاستفسارات 920015599. وللشكاوى يمكنك الاتصال بـ رقم 8003040777.

آخر عرض هيونداي المجدوعي في السعودية.

جدير بالذكر أن عرضعرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2021 بأقل من 1500 ريال، تطبق عليه الشروط والأحكام. هذا العرض سار طبقاً للشريك المصرفي. الدفعة الأخيرة 40%. قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة. تفضل بزيارة صالاتنا لمعرفة المزيد حول هذا العرض. يسري العرض حتى 18 يوليو 2021 او حتى نفاذ الكمية.

كيفية الاستفسارات على الموقع الالكتروني الرسمي لشركة هيونداي المجدوعي في المملكة العربية السعودية

يمكنك الاتصال بالشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة وعليك أن تملء المعلومات الشخصية الخاصة بك. وهي تشمل الاسم الأول، واسم العائلة، ورقم الهاتف الجوال، وعنوان بريدك الإلكتروني، واسم العائلة. كما ينبغي عليك أن تدخل مدينة الموزع، وتختارها. أو يمكنك الاختيار من فروع الموزع، وتحدد نوع السيارة، وخطة الشراء التي يمكنك أن تسير عليها، وكذلك الراتب الشهري. والوقت المفضل للتواصل معك. وفي النهاية عليك أن تضغط على زر إرسال، وستتصل خدمة عملاء المجدوعي هيونداي بك لتتناقش معك في خطة تقسيطك للسيارة.