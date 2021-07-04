تويوتا تطلق نسختين جديدتين من Crown الفاخرة

سيارات Crown من أكثر السيارات السيدان التي أنتجتها تويوتا اليابانية فخامة ورفاهية، وقررت تويوتا هذا العام منح السيارة طابعا أكثر عصرية، عبر إطلاق نسختين جديدتين من Crown تحت اسم RS Limited II و Elegance Style III، ستأتيان بهياكل كبيرة وبتصاميم مميزة حملت تعديلات خارجية داخلية.

مواصفات Crown الجديدة

وستحصل سيارات Crown الجديدة، على واجهة جديدة لغطاء المبرد، ومصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED مجهزة بعدسات متحركة لتوجيه الإضاءة مع حركة السيارة، وعجلات بمقاس 18 إنشا، وفي المقصورة أضيف إلى السيارة مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، وأنظمة مولتيميديا متطورة يمكن التحكم بها عبر شاشات لمسية كبيرة، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد.

محرمات سيارة Crown تويوتا 2022

ووفقا للتقارير فإن سيارات Crown 2022 ستزود بأنظمة لإغلاق الأبواب أوتوماتيكيا، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وستأتي السيارات بنوعين من المحركات، محركات هجينة بعزم 226 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 245 حصانا، وفقا لوكالة روسيا اليوم.