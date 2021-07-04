سيارة ميتسوبيشي موديل 2022 سعر مواصفات السيارة في السعودية وباقي الدول

سيارة ميتسوبيشي موديل 2022 الموديل الحديث لهذا العام . كذلك السعر الخاص بالسيارة ومواصفاتها داخل السعودية . كما أيضاً ما هو السعر الخاص بها في باقي الدول . ذلك لأن الشركة المنتجة لسيارة mitsubishi pajero صرحت عنها مؤخراً . كما قالت الشركة عن جيب مستوبيشي أنها ضمن فئة سيارات SUV . كذلك تتميز بمواصفات خاصة وخاصية الدفع الرباعي موديل سيارة باجيرو 2022 . وكما هو متعارف عليه علي مستوي العالم بأن سعر ميتسوبيشي باجيرو 2021 . يمكن أن يتفاوت بمقدار كبير أو صغير ذلك وفقاً لعملة الدولة . وسوف نتعرف علي أسعار باجيرو 2021 السابقة والمقارنة بينها وبين الموديل الحديث . كذلك سيارة ميتسوبيشي باجيرو تتعدد المميزات بها . كما أن السيارة تنافس وبقوة داخل كافة الأسواق . كما أن ميتسوبيشي باجيرو 2022 تم أنتاجها بمقاعد 7 لتسع أفراد أكثر بها .

بها نظام خاص بالترفيه وأيضاً كاميرا خلفية للمراقبة . كذلك جيب مستوبيشي مقاعدها الخلفية والأمامية بنظام تبريد وتدفئة بتعديل كهربائي . كما أن السيارة عجلاتها من المعدن مقاس 18 بوصة وأجهزة أستشعار بالخلف لمساعدة ركن السيارة . كذلك تحتوي علي فتحة السقف العلوية كهربائية وزجاجها الأمامي من الكروم والدواسات الألمنيوم . أيضاً ميتسوبيشي باجيرو محركها متصل بناقل الحركة الأوتوماتيكي 5 سرعات ودفع رباعي وغلق تفاضلي خلفي . كما أن محركها الديزل تربو سعته 3.2 لتر بقوة 192 أحصنة وعزم الدوران الأقصى 441 نيوتن متر . كذلك ميتسوبيشي باجيرو 2022 بخمس أبواب وزنها بين 1950 و 2155 كيلو جرام ذلك حسب فئة PAJERO . كما تم تصميم السيارة الحديثة ذات واجهة شرسة لكي ما تكون ملائمة للأماكن الأكثر وعورة . كذلك مصابيح السيارة الأمامية والخلفية بتقنية LED وشبكة أمامية عريضة بالوسط تحت شعارها .

سيارة ميتسوبيشي موديل 2022 والمواصفات الخاصة بالسيارة الحديثة

محركها الأول له القدرة في السكون أن يتسارع 100 كيلو بالساعة خلال 10.8 ثواني وسرعته القصوى 200 كيلو .

كما أن محرك ميتسوبيشي باجيرو فئة V6 سعته 3.2 لتر بقوة أحصنة 236 وعزم دورانه حتي 329 نيوتن .

فئة V6 سعته 3.2 لتر بقوة أحصنة 236 وعزم دورانه حتي 329 نيوتن . كذلك محركها يستهلك وقود 13 لتر بنزين كل 100 كيلو وذلك للقيادة في الطرق الطبيعية .

ذلك فيما يخص المحرك الأول من سيارة PAJERO لعام 2022 .

محركها الثاني ميتسوبيشي باجيرو 2022 قدرته للتسارع 100 كيلو بالساعة بوقت 12.5 ثانية بسرعة قصوي 180 كيلو .

قدرته للتسارع 100 كيلو بالساعة بوقت 12.5 ثانية بسرعة قصوي 180 كيلو . كذلك المحرك الثاني فئة V6 سعته 3.5 لتر بقوة أحصنة 184 عزم دورانه يصل إلي 306 نيوتن بالثانية .

تم تصنيع السيارة بكاملها تحتوي علي وسائد هوائية . كذلك ميتسوبيشي باجيرو أنظمة الاستشعار بالأمام والخلف . كما تم وضع نظام المراقبة الخاص بالضغط في أطارات PAJERO . كذلك ميتسوبيشي باجيرو 2022 نظام مساعد المكابح بتقنية BA . كما تم تصنيع نظام الأمان الخاص بالأطفال وهو ISOFIX لتثبيت المقاعد . سيارة ميتسوبيشي موديل 2022 نظام تحكم الجر للسيارة بتقنية TCS . كذلك النظام الحديث لثبات السيارة بشكل قوي تم وضعه بالسيارة من تقنية VSC . كما تم وضع تقنية خاصة بتوزيع القوة لمكابح PAJERO بتقنية EBD . كذلك النظام المانع للانغلاق في باجيرو للمكابح تم تصنيعه بتقنية ABS . كما أن هناك العديد من المواصفات الخاصة بالأمان داخل السيارة الجديدة باجيرو 2022 .

سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 سعرها بالسعودية يبدأ 94500 لسعة 3.5 لتر .

سعرها بالسعودية يبدأ 94500 لسعة 3.5 لتر . كذلك سعر السيارة بالسعودية لفئة 3.5 لتر يصل إلي 127500 ريال لفروق الكماليات .

سيارة ميتسوبيشي باجيرو سعة 3.8 لتر سعرها بالسعودية يبدأ 144700 ريال .

سعة 3.8 لتر سعرها بالسعودية يبدأ 144700 ريال . كذلك نسخة السيارة فئة 3.8 لتر يصل إلي 153800 ريال لفوارق الكماليات .

كما أن سعرها في الأمارات سعة 3.5 لتر يبدأ 95550 درهم أماراتي .

كذلك يصل سعر السيارة بالأمارات لنفس الفئة إلي 110500 درهم لفوارق الكماليات .

كما أن فئة 3.8 لتر بالأمارات سعرها يبدأ 120000 درهم أماراتي .

كذلك يصل السعر إلي 124000 درهم أماراتي لفئة 3.8 لتر لفوارق الكماليات .

سيارة ميتسوبيشي موديل 2022 وأهم ما يميز المحرك القوي للسيارة PAJERO 2022ما هي المواصفات المتعلقة بالأمان والسلامة في سيارة باجيرو 2022ما هي الأسعار الخاصة بالسيارة داخل السعودية وبعض الدول العربية

سيارة ميتسوبيشي موديل 2022 وأهم المواصفات الخاصة بالسيارة . كما هو موضح بالمقال كذلك العوامل الخاصة بالأمان والسلامة في السيارة الحديثة . تلك التي تم توضيحها بالكامل . كذلك تم التعرف علي الأسعار الخاصة بالسيارة . ذلك في السعودية والأمارات أما باقي الدول العربية يمكن التعرف علي أسعارها من موقع السيارة الرسمي . كذلك داخل كل دولة من معارض السيارة .