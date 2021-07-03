تخفيض سعر سيارة GAC الاقتصادية فئة الفل الكامل 2021 الجيل الجديد من جي ايه سي، تعتبر سيارة جي اي سي أحد أقوى السيارات الصينية العملية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، فهي تتمتع بمواصفات جيدة على كافة المستويات بالاضافة إلى صرفية وقود ممتازة، ويزداد الإقبال سنوياً على موديلات GAC بسبب التطورات السنوية التي تقوم بإضافتها الشركة. لذا جئنا لكم اليوم بعرض لا يفوتكم وهو تخفيض استثنائي على سعر سيارة جي ايه سي GS5 الجديدة موديل 2021 فئة الفل كامل، حيث نتعرف معاً في خلال السطور القليلة التالية عن سعر ومواصفات سيارة GAC الاقتصادية فئة الفل الكامل 2021، بعد انخفاض سعرها بنسبة تصل إلى عشرة بالمائة.

سعر سيارة جي ايه سي GS5 موديل 2021

انضمت سيارة الجيل الخامس من GAC موديل 2021 إلى قائمة السيارات التي نالت تخفيضات استثنائية على أسعارها في عروض ما قبل العيد، ويستمر هذا العرض أيضاً لما بعد انتهاء العيد وذلك بمعارض عبد الرحمن عماد الدين بمدينة الرياض. وفقاً للعرض المعلن على السيارة فقد توفرت جي ايه سي GS5 بسعر 79 ألف و 350 ريال شامل ضريبة القيمة المُضافة، وذلك بدلاً من 87 ألف و 676 ريال سعودي. وتتميز GS5 فئة الفل كامل الجديدة من GAC بمُحرك 1500 سي سي تربو 4 سلندر بنزين، قير السيارة أوتوماتيك 6 سرعات تيترونك تعمل بنظام الدفع الأمامي.

مواصفات GAC 2021 فل كامل

تتميز السيارة بفتحة سقف بانورامية وجنوط بمقاس 18 إنش، بالإضافة إلى وجهة بالكامل مزودة بإضاءات LED وأنوار ليد نهارية ونور ليد عالي ومنخفض مع حساسات أمامية. سيارة جي ايه سي GS5 الاقتصادية فئة الفل الكامل بها إشارات على المرأة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي الكهربي، بالإضافة إلى جناح خلفي مميز و حساسات خلفية وحنايا عفش علوية، وإضاءات خلفية بالكامل LED.

تتميز سيارة الجيل الجديد من جي ايه سي بتجهيزات الفل الكامل 2021 بإمكانية التشغيل عن بعد، بالإضافة إلى مفاتيح تشغيل ذكية ودخول ذكي، كما تتميز بمقاعد جلدية فاخرة مع إمكانية تسخين وتبريد المقاعد الأمامية، ومقاعد كهربائية للسائق والراكب، مع ذاكرة تخزين مميزة لكرسي السائق وزجاج بالكامل كهربائي أوتو لمسة واحدة، مع مساحة مميزة لمقاعد الصف الخلفي ومساحة تخزين كبيرة تتضاعف 3 أضعاف مع طي مقاعد الصف الخافي.

تتميز سيارة جي ايه سي GS5 موديل 2021 أيضاً بفورمايكا تخشيب ومرايا داخلية تعتيم، بالإضافة إلى مقود مكسي بالجلد يمكنك من خلاله التحكم في مثبت السرعة وعداد الرحلات والنظام الصوتي، وشاشة معلومات وسطية بخاصية أبل كاربلاي، وكاميرا محيطية 360 درجة، شاحن لا سكي ومنفذ USB، بالاضافة إلى مكيف باللمس وتحكم منفصل في سيارة الجيل الجديد من جي ايه سي.