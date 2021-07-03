أحدث عروض تقسيط شانجان cs75 بلس الجديدة بـ1000 ريال علي 60 أشهر بدون مقدم

أحدث عروض تقسيط شانجان cs75 بلس الجديدة بـ1000 ريال تعد من أهم السيارات الرياضية التي تضم الكثير من المزايا والمواصفات القياسية والتقنيات الكبيرة، وهي من بين السيارات الصينية ذات محرك تيربو وأنماط قيادة متنوعة يرغب في تجربتها العديد من الأشخاص وبالأخص محبين السيارات والذين يتمتعون بالانتقال بين المدن بكل سهولة، فهي اقتصادية للغاية في استهلاك الوقود والكثير من التقنيات التي تجعلها من بين السيارات الجديدة التي أصبحت تتنافس مع ماركات السيارات الكبيرة لتوفر لهم كافة سبل الراحة والتقنية الحديثة في الكثير من الحالات، كل ذلك على حساب جميع وسائل الأمان التي للأسف يتجاهلها الكثير من الباحثين عن كافة عروض تقسيط السيارات الجديدة ومن بينها سيارة شانجان بلس.

أحدث عروض تقسيط شانجان cs75 بلس الجديدة بـ1000 ريال

جاءت سيارة بمحرك بسعة تتعدة 1.4 لتر تيربو من خلال نوع gdi المباشر، مع خاصية ناقل حركة أتوماتيك مزود 7 سرعات، مزودة بنظام الأمامي، وقد تصل قوة المحرك القاسية إلى 156 حصان، أما بالنسبة لعزم الدوران يصل 260 نيوتن بالمتر، كما أن تم تجهيز السيارة بنظام 3.0 الذكي ومزود بشاشة لمس ذكية وبمقاس 10.25 بوصة، أما فيما يتعلق بالتجهيزات الخارجية فجاءت السيارة من بين أضواء كبيرة طوال النهار والعديد من المصابيح وأيضاً أضواء الضباب، ومزودة بحساسات وخلفية لصف السيارة ومزودة بفتحة بالسقف كهربائية وتمنع التسريب وتبدأ العمل بلمسة واحدة وبها مرايا جانبية كهربائية، وأيضاً مزود خلفية ليد.

cs75 بلس

أصبح بإمكان تقسيط شانجان دون مقدم بشرط أن يتم سداد قيمة الضريبة المضافة بشكل نقدي، وعلى أن لا تقل عدد الأقساط الشهرية على مدار 60 شهر، وبهذه الحالة تستطيع من الحصول على قسط شهري بحدود 1000 ريال سعودي، دون ترحيل أي مبالغ للدفعة الأخيرة، أما بالنسبة إذا كان القسط يسبب أي ضغط مادي بإمكانك تخفيفه لأقل من الألف والقيام بسداد الأقساط، كما أن السيارة تأتي بأكثر من 3موديلات شانجان سي إس التي يبدأ سعرها بـ55 ألف ريال سعودي والسعر غير شامل ضريبة المبيعات، وسيارة سمارت يبدأ سعرها بالسعودية 59 ألف ريال سعودي، وسيارة شانجان بلس ممتد بسعر 65 ألف ريال سعودي غير شامل الضريبة.