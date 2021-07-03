احدث عروض تقسيط السيارات بالقسط بدون مقدم اقل من 1000 ريال 2021

أحدث عروض تقسيط السيارات بالقسط بدون مقدم، تقسيط السيارات أمر شاع في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية فإذا كنت ترغب في الحصول على سيارة ذات قسط صغير تعرف على عروض تقسيط سيارات بالقسط بدون مقدم اقل من 1000 ريال، لأفضل السيارات موديل عام 2021.

احدث عروض تقسيط السيارات بالقسط بدون مقدم اقل من 1000 ريال

قد يبحث الكثير عن أحدث عروض السيارات المقدمة بأقل قسط شهري ولمدة أطول ولذلك سوف نقدم لكم الان حدث هذه العروض .

عروض تقسيط ميتسوبيشي اتراج GLS 2021

سيارات ميتسوبيشي من أرخص أنواع السيارات المتوفرة في المملكة العربية السعودية، والتي تستطيع تقسيطها بكل سهولة على أقساط شهرية أقل من 1000 ريال سعودي.

عروض تقسيط سيارة كيا بيجاس 2021

سيارات كيا بيجاس ذات محرك سعته 1.4 لتر، نظام الحقن المتعدد، قوة 95 حصان، بعزم دوران 132 نيوتن لكل متر كحد أقصي لها من السيارات التي تستطيع تقسيطها على أقساط شهرية أقل من 1000 ريال.

السيارة بسعر 40000 ريال.

سعرها مضاف له قيمة الضريبة المضافة 46500 ريال.

إذا قمت بتقسيطها على أطول فترة تقسيط وهي 60 شهر سوف تقوم بسدادها بأقل قيمة تقسيط لها 850 ريال لكل شهر.

سوف تقوم بسدادها بأقل قيمة تقسيط لها 850 ريال لكل شهر. سعر السيارة هو 38.500 ريال.

سعر السيارة المضاف لها قيمة الضريبة المضافة 42000 ريال.

أقساط السيارة كل شهر إذا لم تقم توفير الدفعة المقدمة أقل من 1000 ريال.

إذا قمت بتوفير الدفعة المقدمة وهي 20% من سعر السيارة سوف تقوم بدفع الأقساط الشهرية 800 ريال.

الدفعة المقدمة مقدارها 10000 ريال.

السيارة بها نظام تحكم لتوازن السيارة.

ناقل الحركة بها أوتوماتيكي.

سعة محركها 1.2 لتر.

تختلف نسبة الأرباح السنوية حسب عدد السنوات التي سوف تقوم بالتقسيط عليها.

عروض تقسيط سيارة كيا سيراتو 2021

سيارات شركة كيا من السيارات التي توفر لك الكثير من المميزات الحديثة مع أسعار منخفضة، ومن أفضل السيارات التي لها سعر مناسب تستطيع تقسيطه هي سيارة كيا سيراتو 2021.