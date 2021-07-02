أحدث عروض تقسيط السيارات من الراجحي تقسيط تويوتا لاند كروزر الجديدة 2021 بدون مقدم

أحدث عروض تقسيط السيارات من الراجحي تقسيط تويوتا لاند كروزر الجديدة 2021، التي يزداد البحث عليها عبر محركات بحث جوجل بالتزامن مع إعلان بنك الراجحي عن تمويله للسيارة، وتضم عروض تقسيط متنوعة للموديلات الكثير على سيارة تويوتا، وأنظمة التقسيط تختلف على حسب حالة العميل والدخل الشهري له، سواء بتحويل الراتب أو دون التحويل، وتعد سيارة لاند كروزر من أكثر الفئات التي حازت على شهرة واسعة في كافة أنحاء العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص، فإذا كنت واحد من عشاق سيارة تويوتا فقدمت لك المملكة عدة عروض تقسيط من البنوك والشركات ومن بينها مصرف الراجحي المعروف بحرصه على تقديم خدمات تمويلية متنوعة، وسوف نعرض لكم اليوم كل ما يتعلق بهذا الأمر فضلاً عن المواصفات التي تحملها السيارة. أحدث عروض تقسيط السيارات من الراجحي تقسيط تويوتا لاند كروزر الجديدة 2021 يوجد الكثير من العروض التي اهتم بنك الراجحي بتوفيرها لتقسيط سيارة لاند كروز بالمملكة.

بالمملكة. تضم هذا العروض التقسيط دون دفع مقدم أو التقسيط بدفعة أولى لا تتعدى 10% من إجمالي الرسوم الإدارية.

ما لا يزيد عن 5 ألاف ريال، ويقوم بتسديد باقي الأقساط على 60 شهر.

عند تحويل الراتب كله لبنك الراجحي سوف تكون أخر دفعة بقيمة 40% وهي نسبة الأرباح السنوية وقد تصل إلى 7%.

أما في حالة عدم تحويل الراتب لبنك الراجحي فقد تكون الدفعة الأخيرة المحولة للبنك 35% وتكون نسبة الفائدة السنوية 9%.

كما أن البنك أتاح عروض أخرى للتقسيط والتي تتمثل بتقسيط 2832 ريال سعودي على مدار 60 شهر.

وكل من يريد عدم سداد القسط الأول فيجب أن يكون القسط الشهري لا يقل عن 1500 ريال سعودي.

وبهذا قد قدمنا لكم تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر من الراجحي ويمكنك التقديم الكترونيا لطلب السيارة عبر مصرف الرجحي. سعر سيارة لاند كروزر تتوفر سيارة لاند كرزور بسعر 340 ألف ريال دون إضافة القيمة المضافة لها، ويصل سعرها إلى 390 ألف ريال بعد القيام بإضافة القيمة المضافة بحوالي 15% من السعر الأصلي للسيارة.

بسعر 340 ألف ريال دون إضافة القيمة المضافة لها، ويصل سعرها إلى 390 ألف ريال بعد القيام بإضافة القيمة المضافة بحوالي 15% من السعر الأصلي للسيارة. عند القيام بتقسيط السيارة سوف يتم إضافة ارتفاع النسبة السنوية التي تختلف على حسب الدفعة المقدمة وراتب العميل ودفعة التملك والمصرف المحول الراتب له والكثير من الظروف التي تختلف على حسب الحالة المادية للعميل أو الوظيفة التابع لها.

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