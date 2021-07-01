فيديو سكودا تطرح نسخا جديدة من Rapid

عبد الرحمن الحاج الخميس,01 تموز (يوليو) 2021 - 13:43
من المنتظر أن تطرح شركة سكودا نسخ معدلة جديدة من سيارات Rapid لاجتذاب شريحة أكبر من المشترين، ووفقا لتقارير صحفية فإن سكودا تختبر حاليا نماذج مطورة عن نماذج Rapid التي طرحتها العام الماضي، وستضاف إليها تعديلات تمنحها ملامح رياضية، كما ستصحل على عجلات رياضية بمقاس 16 إنشا.
مقصورة سيارة سكودا Rapid
المقصورة في سيارة Rapid المعدلة ستختلف عن النماذج الحالية من السيارة، إذ ستحصل على مقاعد رياضية مزينة بالجلد وبتطريزات خاصة، وستضاف بعض التعديلات على واجهة القيادة وبعض العناصر الداخلية للقمرة، وستجهز بأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة فرامل وتعليق خاصة.
محرك سيارة Rapid 2022
وستأتي Rapid بنوعين من المحركات، محركات بسعة 1.6 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحركات توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 125 حصانا، وستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية بست أو سبع سرعات، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.
جميع الصور من على موقع تويتر
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