إطلاق منصة إلكترونية سعودية رسمية للاعتراض على مخالفات النقل العام

أطلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، منصة إلكترونية تتيح خدمة الاعتراض على مخالفات أنشطة وسيارات النقل العام، وتُمكن الأفراد والشركات من تقديم الاعتراضات ومتابعتها إلكترونيًا، بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور لدى وزارة الداخلية السعودية.

وكشفت الهيئة في إنفوجراف توضيحي نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، أن أهداف إطلاق منصة إلكترونية للاعتراضات على مخالفات أنشطة النقل تتمثل في استقبال طلبات الاعتراض آليًا وأتمتة وضبط وتسهيل الإجراءات، ومن ثم توفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية واتخاذ القرار بشكل سريع ودقيق، وتقليل الوقت والجهد على مقدم الاعتراض.

إطلاق منصة إلكترونية للاعتراضات على مخالفات أنشطة النقل

وأوضحت الهيئة أنها خصصت لجانًا مسؤولة عن استقبال الاعتراضات ودراستها عن طريق استعراض المخالفات من خلال الربط مع النظام آليًا، واتخاذ القرار الخاص بالاعتراض وتنفيذه إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها للمستفيدين، وزيادة جانب الشفافية وحوكمة الخدمات.