انخفاض لا يصدق في سعر نيسان صني SV1 الاقتصادية الرائعة فئة ستاندر، شهد هذا الأسبوع تخفيضات كبيرة في أسعار السيارات الجديدة موديلات 2020 و2021، ونالت صني SV1 موديل 2020 نصيب كبير من الترشيحات بعد انخفاض سعرها لأكثر من ربع السعر الرسمي. تلك السيارة التي قدمت تغيير كامل لشكل نيسان صني ستاندر الجديد، تغيير للأفضل بكل تأكيد بهوية جديدة لنيسان على الجهة الأمامية للسيارة، ومع السعر المميز وكونها سيارة اقتصادية جداً بتقييم ممتاز + فقد زاد الإقبال على شرائها مؤخراً، لذا دعونا نتعرف معكم على المواصفات والسعر الجديد لنيسان صني SV1 ستاندر موديل 2020 فئة ستاندر الاقتصادية.

سعر ومواصفات نيسان صني SV1 موديل 2020

شهد سعر نيسان صني 2020 طراز SV1 فئة ستاندر انخفاضاً كبيراً بالمملكة، حيث وأصبحت تتوفر السيارة لدى معارض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات بسعر 39 ألف و 675 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلاً من 55 ألف ريال سعودي، وجدير الذكر أن نيسان باترول 2021 أيضاً قد شهدت انخفاض ملحوظ في سعرها. السيارة ذات ماكينة 4 سلندر سعتها 1600 سي سي تمنحك قوة 118 حصان وعزم 149 نيوتن.متر، القير Automatic بنظام CVT وسعة خزان البنزين 40 لتر ومزايا أُخرى نتناولها تفصيلاً خلال حديثنا اليوم عن نيسان صني SV1 موديل 2020.

مواصفات Sunny SV1 الخارجية

تتميز السيارة رغم سعرها الرخيص نوعاً ما بعدد من المواصفات الرائعة، وتأتي بإنارات أمامية وإشارات من الهالوجين ومع حساسات خلفية، صرفية وقود نيسان صني 2020 ستاندر توضح أن اللتر الواحد من بنزين 91 يمنحك إمكانية المشي مسافة 19.3 كيلو متر بتقييم ممتاز +، مع إمكانية فتح الشنطة عن طريق الريموت والفتح كذلك من داخل السيارة، شنطة السيارة ذو مساحة متسعة مميزة تكفي لشنط سفر، سيارة بمساحة داخلية ممتازة تكفي لخمس أفراد.

نيسان صني SV1 من الداخل

تتميز سيارة نيسان صني 2020 فئة ستاندر الاقتصادية من الداخل بمرآة كهربائية مع تحكم مركزي في كافة النوافذ، ومراتب قماشية من النوع الفاخر وداخلية ذو ديكور أسود، ومقاعد متسعة في الصفين الأول والثاني، مقود السيارة بشكل رياضي مميز مكسي بالجلد مع تطعيمات من الكروم، مع إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية والبلوتوث وعداد الرحلات، بالإضافة إلى التحكم في المساحات والإنارة الخارجية للسيارات، مع فتحات تكييف وفليشر وحاملات أكواب وعدد 2 منفذ USB للشحن في نيسان صني SV1.