أحدث عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر من الراجحي بـ1000 ريال شهريا لمدة 60 أشهر

أحدث عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر من الراجحي بـ1000 ريال سيارة لاند كروزر من احدى السيارات المختلفة و السيارات المميزة جدا التي تم تواجدها من خلال شركة تويوتا كما تم تصميمه أيضا في بداية عام 1951 وكان في هذا الوقت تشبه وبشكل كبير لسيارة جيب، ولكن انتاجها أصبح يتزايد وبصفة مستمرة من بداية عام 1954 هذه السيارة تم تحويلها بعدة أشكال مثل سقف صلب، وشاحنة معدات، تويوتا لاندكروزر من السيارات الجديدة والحديثة، في مصر والسعودية، تعمل ايضا على وجود بعض الشبابيك الخاصة بالتهوية التي تتمثل بتصميم رائع واضاءه رائع إذا كانت في الامام او الخلف الوضوح التي تتكون عليه الاضاءه قد تماثل LED، تابعوا معنا مواصفات السيارة وعروض التقسيط من الراجحي.

مواصفات سيارة لاند كروزر يوجد بها بعض التجهيزات التي تعتبر عصرية، وانيقة جدا إذا كان من خلال المقبض التي تكون عليها أو الابواب المميزه وشيك جدا تتمثل في شكل العجلة المميز، لأنها لديها طابع خاص يختلف تماما عن باقي السيارات الاخرى اضافة إلى القيادة الخشبية التي تكون عليها والجلد التي يتواجد في السيارة، من الداخل اضافة، الى ذلك هذه السيارة، تمتلك التكييف المميز لجميع المقاعد تعرض داخل هذه السيارة شاشة فخمة من ضمن التجهيزات إضافة إلى ذلك يوجد بها التالي:-

المصنع التي قام بتأسيس هذه السيارة هي شركة تويوتا للسيارات

انتاج هذه الشركة لسيارة من الفئة الأولى كانت عام 1954

التصميم التي تكون عليها هذه السيارة هو استيشن واجن

السعة التي تعمل في هذه السيارة و قد تصل إلى 6 اسطوانات و8 في بعض الأحيان.

وزن هذه السيارة قد يصل الى 2800 كيلو جرام.

من السيارات المريحة والسهله في القيادة وتتمتع بتصميم رائع من الداخل.

اذا كنت تريد شراء سيارة فخمة وعالية الجودة ولا يوجد لديك قيمة المبلغ يمكنك تقسيط السيارة بعدة عروض مميزة من بنك الراجحي، والتي يمكنك شراء السيارة بدفع 1000 ريال سعودي فقط كل شهر، يمكنك لجميع الافراد في السعودية التقديم للحصول على السيارة باطول فترة سداد ونظام تقسيط ميسر للجميع.

يمكنك عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر من الراجحي بعدة شروط بسيطة تصل عروض التقسيط الى 1000 الف ريال سعودي او أكثر على حسب الدفعه المقدمة في بداية التقسيط، يمكنك تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر الفئة الاولي على 60 شهر وسداد الف ريال كل شهر لمدة خمس سنوات ويمكنك دفع الباقي في المقدم او الدفعه الاخيرة، وقد يصل سعر السيارة حوالي 230 الف ريال سعودي، يمكنك الدخول علي مصرف الراجحي الكترونيا للعروض المقدمة لتقسيط السيارات والتقديم الكترونيا.

اولا تويوتا لاند كروزر 2021 4.0L GXR 1 ريال 205,272

ثانيا تويوتا لاند كروزر 2021 4.0L GXR2 ريال 230,805

ثالثا تويوتا لاند كروزر 2021 4.5L GXR1 Diesel ريال 229,294

رابعا تويوتا لاند كروزر 2021 4.5L GXR2 Diesel ريال 247,397

خامسا تويوتا لاند كروزر 2021 4.0L GXR3 ريال 257,984

سادسا تويوتا لاند كروزر 2021 4.5L GXR3 Diesel ريال 277,566

سابعا سيارة تويوتا لاند كروزر 2021 4.6L GXR3 ريال 281,437

ثامنا تويوتا لاند كروزر 2021 4.6L GXR3 LS ريال 287,357

تاسعا تويوتا لاند كروزر 2021 5.7L VXR 1 ريال 310,811

وفي نهاية مقالنا قد وضعنا لكم كل ما يتعلق تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر من الراجحي، ويوجد ايضا تقسيط السيارة من بنك الاهلي وعبد اللطيف والمجدوعي بعدة شروط وخطوات بسيطة وأطول فترة سداد يمكنك تقسيط السيارة بكل سهولة انتظرونا في عروض وسيارات جديدة عبر موقعنا.