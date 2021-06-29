سيؤول تستضيف معرض السيارات الكهربائية

أعلنت الجمعية الكورية لمهندسي السيارات أمس، أن كوريا الجنوبية ستستضيف الدورة الـ 37 للندوة والمعرض الدولي للسيارات الكهربائية "إي.في.إس" المعروف باسم "أولمبياد السيارات الكهربائية" عام 2024.

معرض إي.في.إس هو أكبر حدث للسيارات الكهربائية في العالم، تنظمه الرابطة العالمية للسيارات الكهربائية منذ عام 1969، ويشارك فيه صانعو السيارات العالميون والباحثون لمناقشة الاتجاهات الرئيسية في النقل الكهربائي.

كوريا الجنوبية تستضيف أولمبياد السيارات الكهربائية للمرة الثالثة

وأشارت وكالة يونهاب الكورية أن هذه دوت الخليج المرة الثالثة التي تستضيف كوريا الجنوبية فيها هذا الحدث، بعد عامي 2002 و2015، وقالت الجمعية الكورية لمهندسي السيارات إنه تم انتخاب رئيسها السابق سون أو ميونج-هو، كرئيس جديد للرابطة العالمية للسيارات الكهربائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

استثمار 75 مليون دولار في تقنية القيادة الذاتية

من جانب آخر، قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إنها صدقت على 53 مشروعاً بميزانيات تبلغ 85 مليار وون (75 مليون دولار) خلال العام الجاري، اتساقاً مع الجهود الرامية إلى تطوير سيارات ذاتية القيادة بالكامل بحلول 2027، ومن المتوقع أن ينضم نحو 373 منظمة و3500 خبير إلى المشاريع البحثية، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إنفاق الميزانية على تطوير قطع غيار السيارات ذاتية القيادة، وكذلك برمجيات الذكاء الاصطناعي.

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