الاتحاد السعودي للسيارات يوقع اتفاقية مشاركة الطلاب في سباقات السيارات

وقّع الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تهدف إلى تطوير المواهب المحليّة والمساهمة في تولّيها أرفع المناصب في الأحداث الرياضية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، عبر مشاركتهم في تنظيم أبرز الأحداث العالمية في رياضة المحركات، وعلى رأسها جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ، وبطولة الفورمولا إي، ورالي داكار والراليات الصحراوية، وسلسلة إكستريم إي الكهربائية.

برنامج لتدريب الطلاب على استضافة الأحداث الرياضية

ووفقا لما أعلنه الاتحاد السعودي للسيارات، سيخضع الطلاب لبرنامج تدريبي مكثّف على أيدي أبرز الاختصاصيين والخبراء العالميين، بإشراف مباشر من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وستُلقى على عاتقهم مسؤوليات في التنظيم والإشراف على استضافة الأحداث العالمية لرياضة المحركات، على أن يستمر هذا التعاون بين الاتحاد والجامعة لحين بلوغ أهداف أعلى مع استضافة الحدث تلو الآخر.

بناء جيل قادر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية

من جانبه قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مثمرة بحول الله وقوته مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، نحو بناء جيل قادر على تنظيم واستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية الرياضية التي تستضيفها بلادنا في هذه الفترة وخصوصا في مجال عالم السيارات والمحركات ومنها الحدث المنتظر بطولة العالم للفورمولا 1، والتي ستزور المملكة العربية السعودية للمرة الأولى شهر ديسمبر القادم، وستصطحب معها نخبة السائقين والمهندسين والتقنيّين والمصنّعين والفرق العالمية