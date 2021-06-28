أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان Cs75 بلس 2022 بدون مقدم وبالتقسيط 1000 ريال سعودي

عروض تقسيط سيارة شانجان Cs75 بلس، إذا كانت سيارة شانجان توفر لك السيارة التي لديها جميع المميزات التي ترغب فيها يمكنك الحصول على السيارة عن طريق عروض تقسيط سيارة شانجان Cs75 بلس بدون مقدم وبالتقسيط خلال فترة 5 سنوات فقط. احدث عروض تقسيط سيارة شانجان Cs75 بلس تستطيع تقسيط السيارة على أطول فترة وهي 60 شهر، تقوم بدفع أقساط شهرية مقدارها 1100 ريال سعودي.

في تلك الحالة أنت لست بحاجة لدفع دفعة تملك في نهاية الأقساط.

فترة ال60 شهر هي 5 سنوات، وهي أطول فترة يمكنك تقسيط السيارة بها.

في حالة تخفيض الأقساط الشهرية إلى 1000 ريال، سوف تقوم بدفع دفعة تملك السيارة عند دفع كامل الأقساط بعد 60 شهر. سعر سيارة شانجان 80000 ريال سعودي بدون قيمة الضريبة المضافة. سعر سيارة شانجان 93000 ريال سعودي بقيمة الضريبة المضافة.

93000 ريال سعودي بقيمة الضريبة المضافة. تستطيع توفير قيمة الضريبة المضافة ودفعه كدفعة مقدمة.

في تلك الحالة سوف تنخفض دفعة الأقساط الشهرية، وقد لا تحتاج لتوفير دفعة التملك. احدث عروض تقسيط سيارة شانجان Cs75 بلس تستطيع تقسيط السيارة علىسعر سيارة شانجان 80000 ريال سعودي بدون قيمة الضريبة المضافة. مواصفات سيارة شانجان 2022 سيارة شانجان Cs75 بلس من ضمن السيارة التي تم الاعتناء بها بشكل كامل، وقد تم التطوير من كامل المواصفات الخاصة بها.

تحتوي السيارة على نظام ضد الصدمات، يعطي صوت مميز قبل الاصطدام بالسيارة من الأمام.

عند خروج سير السيارة عن المسار يوجد نظام إنذار بذلك الخطر.

تحتوي سيارة شانجان Cs75 بلس على 3 كاميرات أو أكثر من الداخل.

Cs75 بلس على 3 كاميرات أو أكثر من الداخل. السيارات الحديثة من نوعية شانجان تحتوي على تشغيل عن بعد أوتوماتيكي لها.

تحتوي السيارة على إضاءات للرؤية في الليل والنهار بكل جيد.

يوجد مصابيح للاستخدام أثناء السير في الضباب.

الفتحة العلوية في السيارة محكمة الغلق، لذا فهي لا ينتج عنها أي تسرب من الأتربة أو مياه الأمطار.

التحكم في فرامل السيارة بطريقة ذكية غير متوفرة في جميع السيارات. مواصفات سيارة شانجان 2022 فئات سيارة شانجان2022 فئات سيارة شانجان2022 يتوفر من سيارة شانجان Cs75 بلس 3 فئات متميزة وتحتوي كل منها على مواصفات خاصة رائعة: الفئة الأولى من سيارة شانجان هي شانجان تريند.

الفئة الثانية هي سيارة شانجان سمارت.

كما أن الفئة الثالثة هي سيارة شانجان ليمتد. الوسوم

عروض تقسيط سيارة شانجان Cs75 بلس، إذا كانت سيارة شانجان توفر لك السيارة التي لديها جميع المميزات التي ترغب فيها يمكنك الحصول على السيارة عن طريق عروض تقسيط سيارة شانجان Cs75 بلس بدون مقدم وبالتقسيط خلال فترة 5 سنوات فقط. احدث عروض تقسيط سيارة شانجان Cs75 بلس تستطيع تقسيط السيارة على أطول فترة وهي 60 شهر، تقوم بدفع أقساط شهرية مقدارها 1100 ريال سعودي.

في تلك الحالة أنت لست بحاجة لدفع دفعة تملك في نهاية الأقساط.

فترة ال60 شهر هي 5 سنوات، وهي أطول فترة يمكنك تقسيط السيارة بها.

في حالة تخفيض الأقساط الشهرية إلى 1000 ريال، سوف تقوم بدفع دفعة تملك السيارة عند دفع كامل الأقساط بعد 60 شهر. سعر سيارة شانجان 80000 ريال سعودي بدون قيمة الضريبة المضافة. سعر سيارة شانجان 93000 ريال سعودي بقيمة الضريبة المضافة.

93000 ريال سعودي بقيمة الضريبة المضافة. تستطيع توفير قيمة الضريبة المضافة ودفعه كدفعة مقدمة.

في تلك الحالة سوف تنخفض دفعة الأقساط الشهرية، وقد لا تحتاج لتوفير دفعة التملك. احدث عروض تقسيط سيارة شانجان Cs75 بلس تستطيع تقسيط السيارة علىسعر سيارة شانجان 80000 ريال سعودي بدون قيمة الضريبة المضافة. مواصفات سيارة شانجان 2022 سيارة شانجان Cs75 بلس من ضمن السيارة التي تم الاعتناء بها بشكل كامل، وقد تم التطوير من كامل المواصفات الخاصة بها.

تحتوي السيارة على نظام ضد الصدمات، يعطي صوت مميز قبل الاصطدام بالسيارة من الأمام.

عند خروج سير السيارة عن المسار يوجد نظام إنذار بذلك الخطر.

تحتوي سيارة شانجان Cs75 بلس على 3 كاميرات أو أكثر من الداخل.

Cs75 بلس على 3 كاميرات أو أكثر من الداخل. السيارات الحديثة من نوعية شانجان تحتوي على تشغيل عن بعد أوتوماتيكي لها.

تحتوي السيارة على إضاءات للرؤية في الليل والنهار بكل جيد.

يوجد مصابيح للاستخدام أثناء السير في الضباب.

الفتحة العلوية في السيارة محكمة الغلق، لذا فهي لا ينتج عنها أي تسرب من الأتربة أو مياه الأمطار.

التحكم في فرامل السيارة بطريقة ذكية غير متوفرة في جميع السيارات. مواصفات سيارة شانجان 2022 فئات سيارة شانجان2022 فئات سيارة شانجان2022 يتوفر من سيارة شانجان Cs75 بلس 3 فئات متميزة وتحتوي كل منها على مواصفات خاصة رائعة: الفئة الأولى من سيارة شانجان هي شانجان تريند.

الفئة الثانية هي سيارة شانجان سمارت.

كما أن الفئة الثالثة هي سيارة شانجان ليمتد.

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