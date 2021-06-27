مواصفات لكزس ال اكس 2021 وسعرها في السوق تعرف عليها الآن

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لكزس ، من العربات المميزة في الوقت الحالي هي لكزس 2021 وذلك لإمكانياتها الجذابة والسلسة مع سعرها الجذاب وكما تحدثنا في مقالاتنا السابقة عن مميزات وأسعار السيارات المختلفة فنتحدث في تلك المقالة عن مواصفات عربة ال اكس أفضل عربة SUV اليابانية الجديدة حيث توفرت العربة في السعودية عند الوكيل الحصري لها “عبد اللطيف جميل” وإليكم تفاصيل السيارةلكزس 2021 الجديدة ونبذة عنها
- عربة لكزس 2021 الجديدة هي أحد أكثر العربات مبيعاً حول العالم وذلك يرجع إلى فخامتها ورحابتها والاعتمادية التي توفرها
- تتمتع العربة بتصميم خارجي مميز وعصري مع الاحتفاظ بمتناتها
- تتميز العربة بنظام ترفيهي مختلف وفي السطور التالية سنشرح بالتفصيل
- تتمتع عربة لكزس 2021 ال اكس بتصميم خارجي راقي يساعد على إخفاء مميزاتها الوعرة القوية
- كما يعتبر الكثيرون ال اكس النسخة الأكثر فخامة لتويوتا لاندكروزر
- حيث نرى في مقدمة العربة شبكة للتهوية المغزلية المعروفة للكزس
- كما ان بها مصابيح LED بها خاصية تحكم تلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam
- علاوة على غطاء محرك بخطوط ديناميكية الشكل حتى يبرز الجانب القوي للسيارة
- وفي الخلف سوف نرى مصابيح LED أنيقة ورفيعة مع جنوط بقياس 21 إنش
- تعتمد عربة ال اكس على محرك V8 بسعة 5.7 لتر وقوة 362 حصان مع عزم دوران 530 نيوتن.متر بكامة علوية مزدوجة.
- تقنية مؤقت الصمام المتغير والتحكم الذكي المزدوج لكي يحسن معدل كفاءة استهلاك الوقود، وخزان مزدوج بسعة 138 لتر
- تمتاز العربة براحتها الداخلية في الرحلات
- لأنها رحبة من الداخل حيث تسع خمسة أو سبعة أفراد وبها مساحة تخزينية واسعة
- كما تحصل عربة لكزس 2021 LX دائما على تقييمات عالية لحصولها على مقاعد فاخرة وممكن تهويتها
وتتميز تلك العربة بتقارب بعض الصفات بها من عربة لكزس LF الجديدة
- وتقدم LX نظام ترفيهي كامل “اختياري” للمقاعد الخلفية للأطفال أو غيرهم
- وهذا النظام يشتمل على شاشتين منفصلتين وسماعات لاسلكية
- وتأتي LX مع صندوق تبريد “اختياري”
- وتلك الإضافة هامة عند السفر خاصةً للحفاظ على المشروبات باردة في أي وقت
- تمتاز بشاشة نظام ترفيهي قياس 12.3 إنش
- وعدد 2 شاشات ترفيه قياس 11.6 انش للمقاعد الخلفية
- مع نظام الصوت مارك ليفينسون راديو AM و FM بالإضافة لمشغل DVD و MP3/WMA ومدخل USB
- يمكن تشغيل المحرك عن بعد
- نظام شحن لاسلكي للهاتف (يدعم نظام qi فقط)
- تحكم بالتكييف مع وحدة تحكم منصف للكرسي الخلفي
- يوجد مكيف هواء اوتوماتيك متعدد المناطق (2 أمامي و2 خلفي) وله تحكم منفصل
- المقاعد الأمامية مهواة ، أي يمكن تسخينها
- يمكن ثني مقاعد الصف الثالث كهربائيا
- يوجد ريموت مدمج مع المفتاح لنظام تشغيل المحرك عن بعد
- يوجد أكياس هوائية في الأمام والجنب وللركب
- بها نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي
تتوفر LX 2020 عند الوكيل الحصري بالمملكة السعودية “عبد اللطيف جميل” بإصدارات مختلفة وهي:
- عربة LX 570 SS سبورت بسعر 485,990 ريال
- إصدار LX 570 BE بلاك اديشن بسعر 511,865 ريال
وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة لكزس 2021 LX الجديدة قد نالت إعجابكم.
الوسوم
لكزس ، من العربات المميزة في الوقت الحالي هي لكزس 2021 وذلك لإمكانياتها الجذابة والسلسة مع سعرها الجذاب وكما تحدثنا في مقالاتنا السابقة عن مميزات وأسعار السيارات المختلفة فنتحدث في تلك المقالة عن مواصفات عربة ال اكس أفضل عربة SUV اليابانية الجديدة حيث توفرت العربة في السعودية عند الوكيل الحصري لها “عبد اللطيف جميل” وإليكم تفاصيل السيارةلكزس 2021 الجديدة ونبذة عنها
- عربة لكزس 2021 الجديدة هي أحد أكثر العربات مبيعاً حول العالم وذلك يرجع إلى فخامتها ورحابتها والاعتمادية التي توفرها
- تتمتع العربة بتصميم خارجي مميز وعصري مع الاحتفاظ بمتناتها
- تتميز العربة بنظام ترفيهي مختلف وفي السطور التالية سنشرح بالتفصيل
- تتمتع عربة لكزس 2021 ال اكس بتصميم خارجي راقي يساعد على إخفاء مميزاتها الوعرة القوية
- كما يعتبر الكثيرون ال اكس النسخة الأكثر فخامة لتويوتا لاندكروزر
- حيث نرى في مقدمة العربة شبكة للتهوية المغزلية المعروفة للكزس
- كما ان بها مصابيح LED بها خاصية تحكم تلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam
- علاوة على غطاء محرك بخطوط ديناميكية الشكل حتى يبرز الجانب القوي للسيارة
- وفي الخلف سوف نرى مصابيح LED أنيقة ورفيعة مع جنوط بقياس 21 إنش
- تعتمد عربة ال اكس على محرك V8 بسعة 5.7 لتر وقوة 362 حصان مع عزم دوران 530 نيوتن.متر بكامة علوية مزدوجة.
- تقنية مؤقت الصمام المتغير والتحكم الذكي المزدوج لكي يحسن معدل كفاءة استهلاك الوقود، وخزان مزدوج بسعة 138 لتر
- تمتاز العربة براحتها الداخلية في الرحلات
- لأنها رحبة من الداخل حيث تسع خمسة أو سبعة أفراد وبها مساحة تخزينية واسعة
- كما تحصل عربة لكزس 2021 LX دائما على تقييمات عالية لحصولها على مقاعد فاخرة وممكن تهويتها
وتتميز تلك العربة بتقارب بعض الصفات بها من عربة لكزس LF الجديدة
- وتقدم LX نظام ترفيهي كامل “اختياري” للمقاعد الخلفية للأطفال أو غيرهم
- وهذا النظام يشتمل على شاشتين منفصلتين وسماعات لاسلكية
- وتأتي LX مع صندوق تبريد “اختياري”
- وتلك الإضافة هامة عند السفر خاصةً للحفاظ على المشروبات باردة في أي وقت
- تمتاز بشاشة نظام ترفيهي قياس 12.3 إنش
- وعدد 2 شاشات ترفيه قياس 11.6 انش للمقاعد الخلفية
- مع نظام الصوت مارك ليفينسون راديو AM و FM بالإضافة لمشغل DVD و MP3/WMA ومدخل USB
- يمكن تشغيل المحرك عن بعد
- نظام شحن لاسلكي للهاتف (يدعم نظام qi فقط)
- تحكم بالتكييف مع وحدة تحكم منصف للكرسي الخلفي
- يوجد مكيف هواء اوتوماتيك متعدد المناطق (2 أمامي و2 خلفي) وله تحكم منفصل
- المقاعد الأمامية مهواة ، أي يمكن تسخينها
- يمكن ثني مقاعد الصف الثالث كهربائيا
- يوجد ريموت مدمج مع المفتاح لنظام تشغيل المحرك عن بعد
- يوجد أكياس هوائية في الأمام والجنب وللركب
- بها نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي
تتوفر LX 2020 عند الوكيل الحصري بالمملكة السعودية “عبد اللطيف جميل” بإصدارات مختلفة وهي:
- عربة LX 570 SS سبورت بسعر 485,990 ريال
- إصدار LX 570 BE بلاك اديشن بسعر 511,865 ريال
وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة لكزس 2021 LX الجديدة قد نالت إعجابكم.
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