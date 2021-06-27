العروض المقدمة من شركة المجدوعي لسيارات هيونداي عبر الراجحي

العروض المقدمة من شركة المجدوعي، تقدم شركة المجدوعي للسيارات في المملكة العربية السعودية عروض تأجير متنوعة ومختلفة وذلك لكي يتمكن الجميع من تحقيق حلم امتلاك السيارة التي يرغب بها وتعد شركة المجدوعي أحد أهم وأشهر شركات السيارات في السعودية ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أهم عروض شركة المجدوعي على سيارة هيونداي من خلال مصرف الراجحي.

عروض تأجير سيارة هيونداي من شركة المجدوعي عبر مصرف الراجحي

بالتعاون بين كلاً من مصرف الراجحي وشركة المجدوعي للسيارات يقدم الراجحي فرصة الحصول على سيارة من شركة المجدوعي للسيارات هيونداي.

أولاً: تأجير السيارات من خلال تحويل الراتب

يتم الحصول على العرض المقدم بدون سداد دفعة أولي وبدون دفع أي رسوم إدارية.

فترة سداد طويلة وممتدة حتي خمس سنوات.

قيمة مبلغ التمويل ألف ريال سعودي.

يتم دفع قسط شهري بسيط بعد الاتفاق عليه مع المصرف ويقدر بمبلغ 931 ريال سعودي.

%4.12 هي معدل النسبة السنوي مع شموله على التأمين.

قيمة الدفعة الأخيرة تقدر ب 40% من قيمة السيارة وتكون بقيمة ثلاثون ألف ريال سعودي.

ثانياً: تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

قسط شهري بسيط يقدر ب 1013 ريال سعودي.

يتطلب وجود دفعة أولي تصل إلى 3750 ريال سعودي.

مدة تأجير ممتدة حتي 60 شهر.

%6.47 هي قيمة معدل النسبة السنوي مع شموله على التأمين.

قيمة الدفعة الأخيرة تصل إلى 35% من قيمة السيارة أي تقدر بمبلغ 26250 ريال سعودي.

وعند التأجير بسعر سيارة مختلف يصل قيمة التمويل إلى 90 ألف ريال سعودي ومعدل نسبة سنوي 4.12% وقيمة القسط الشهري 1117 ريال سعودي.

التقديم الإلكتروني عبر مصرف الراجحي

يمكن للعميل التقديم من خلال زيارة أحد الفروع التابعة للمصرف أو زيارة أحد معارض المجدوعي ويمكنه أيضاً التقديم الإلكتروني وذلك من خلال موقع المصرف لعروض المجدوعي سيارات هيونداي والضغط على مربع التقديم الإلكتروني ثم إدخال كل البيانات المطلوبة مثل الاسم والجنسية ورقم الهوية الوطنية السارية أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين والعمر ورقم الجوال وتحديد ما إذا كان لديك حساب بالمصرف وإذا ما كنت عميل بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب وتسجيل كافة البيانات الأخري المطلوبة وبعد ذلك يتم الضغط على زر تقديم، ويعد هذا العرض المقدم ساري حتي يوم 31 يوليو 2021 أو حتي نفاذ الكمية المعروضة.