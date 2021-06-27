فيديو هوندا تكشف عن Civic 2022 الجديدة كليا

Civic واحدة من أشهر سيارات هوندا اليابانية، أطلت علينا في موديل 2022 بطابع شبابي مميز جديد كليا، بعثت فيه هوندا الحياة لتعيد رونق Civic التي يعشقها ملايين حول العالم منذ نسختها الأولى.

أهم ما حصلت عليه سيارة Civic الجديدة هيكل الهاتشباك، لكن الهيكل هذه المرة أتى بباب خلفي مائل، واكتسب مظهرا رياضيا، وتزين بفتحات هوائية كبيرة، وجاءت المركبة بهيكل بطول 4 أمتار و53 سنتيمترا، عرضه 180 سم، وارتفاعه 141 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سم، كما جهزت بعجلات رياضية فريدة التصميم.

أنظمة حديثة ومتطورة في سيارة Civic 2022

ومن الداخل حصلت Civic 2022 على واجهة قيادة جديدة كليا، ومثبت عليها شاشتان، شاشة لمسية في المنتصف للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة ورؤية من الكاميرات، وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وتزينت السيارة بمقاعد جلدية تتستع لخمسة ركاب، مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، فضلا عن نظام إضاءة داخلي وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد.

نسخ Civic 2022

هوندا ستطرح Civic 2022 بعدة نسخ، منها نسخة بمحركات تروبينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 182 حصانا، ونسخ بمحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 160 حصانا.