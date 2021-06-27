بالصور تويوتا لاندكروزر 2022 تنضم إلى أسطول شرطة أبوظبي ودبي

كشفت شرطة أبوظبي ودبي وقوات الدفاع المدني في دبي، عن صور جديدة لسيارات تويوتا لاندكروزر 2022 التي انضمت للأسطول الرسمي للشرطة في أبوظبي ودبي.

شرطة أبوظبي ودبي تضمان لاندكروزر 2022

وكشفت تويوتا مؤخرا أسعار ومواصفات لاندكروزر والمتوفر بفئتين، الفئة الأولى مزودة بمحرك V6 سعة 4.0 لتر بقوة 271 حصان، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي، والفئة الثانية مزودة بمحرك V6 توين تيربو 3.5 لتر بقوة 409 حصان متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات.

مواصفات لاندكروزر 2022

وتأتي السيارة بنظام تكييف هوائي بثلاث أو أربع مناطق، مقاعد قماشية أو جلدية فاخرة، مقود جلدي، فرامل ركن كهربائية مع تثبيت الفرامل، مقاعد أمامية كهربائية، تشغيل السيارة عن بعد، شاحن لاسلكي، ذاكرة لمقعد السائق، مقاعد مهواة للصف الأول والثاني.

لاندكروزر بفتحة سقف وباب خلفي كهربائي

وتدعم السيارة التطبيقات الإلكترونية، وتأتي بشاشة للمقعد الخلفي مقاس 11 بوصة، وتضم السيارة فتحة سقف، ومرايا كهربائية قابلة للطي والسحب، مصابيح أمامية ومصابيح ضباب LED ، باب خلفي كهربائي، منظف للمصابيح الأمامية.

سيارات شرطة دبي الفاخرة

يشار أن شرطة دبي تمتلك شرطة دبي أسطولا فاخرا من السيارات الفارهة، مثل شيفرولية امبالا، بوغاتى فيرون، مرسيدس اس ال، مرسيدس اس ال اس، بنتلى كونتيننتال، ماكلارين ام بى، نيسان جى تى ار، بى ام دبليو m6 ، فورد موستنج، استون مارتن، اودى ار 8، لكزس ار سي اف، وتويوتا لاند كروزر، سايبرتراك، فيراري، لامبورغيني، مازيراتي جران توريزمو، والآن جينيسيس GV 80.