وزير بريطاني يشكر الإمارات على جهود الإجلاء من أفغانستان

أعرب اللورد طارق محمود أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون جنوب آسيا والكومنولث عن شكره للإمارات على جهودها الكبيرة لتسهيل عمليات إجلاء بريطانيين من أفغانستان.
جاء ذلك خلال لقاء اللورد طارق محمود أحمد، الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها.
وثمن اللورد طارق خلال اللقاء الدور الإماراتي المهم في إجلاء رعايا العديد من دول العالم.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإماراتية البريطانية وآليات تطويرها بما ينسجم ومستوى العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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