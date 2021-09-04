سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 4 سبتمبر 2021، في تعاملات شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة مصرية للبنوك المصرية.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 5 بنوك، التجاري الدولي، والمصري الخليجي، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

تخفيضات جمركية مع دول الميركسور

بدأت مصر مرحلة جديدة من مراحل تطبيق اتفاق تجارة حرة مع 4 دول، ما يساعدها على الاستيراد بتكلفة أقل والتصدير بكميات أكبر لنحو 9600 سلعة.

واعتبارا من الخميس الماضي، يبدأ تطبيق التخفيض على قائمة السلع الضخمة لعدة أسواق في أمريكا اللاتينية تعرف بدول الميركسور.

والخطوة تأتي في ظل اتفاق التجارة الحرة الموقع في عام 2010 مع دول تجمع الميركسور، الذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

وبدءًا من الخميس، ستستفيد 6900 سلعة من التمتع بتخفيضات جمركية تصل إلى 62.5%.

ما هو اتفاق الميركسور؟

في 2010 وقعت مصر اتفاق التجارة الحرة مع دول تجمع الميركسور، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول 2017.

اتفاق الميركسور ينص على الإعفاء التدريجي على عدة أعوام وصولاً إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأيام الماضية.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار اليومين الماضيين.