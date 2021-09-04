موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. أرخص كهربائية وتوسان 2022 وصدمة ماسك

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

قفز سعر السيارة هيونداي توسان 2022 في مصر بكل فئاتها ضمن زيادات جديدة تشهدها سوق السيارات بشكل عام خاصة في الطرازات الكروس أوفر.

خيبت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، آمال الآلاف من عشاقها بعدما أعلنت إرجاء إطلاق شاحنتها المرتقبة بشدة "سايبرتراك".

طرحت شركة أوبل، الجمعة، السيارة الكهربائية المدمجة "Rocks-e" التي تشبه إلى حد ما الطراز "Citroen Ami" التي أنتجت في السابق.

يضم عالم السيارات تاريخا حافلا يخص السيارات البرمائية، كان منها مركبات في تجربتها ناجحة، وأثبتت كفاءة في استخدامها في البر والبحر.

دائما ما تحرص ماركات صناعة السيارات الرياضية في طرح موديلاتها بأخف وزن ممكن، لمنح السيارة أعلى قدرة على التسارع.