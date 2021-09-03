قرقاش: مساعدات الإمارات للشعب الأفغاني متواصلة

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش أن المساعدات الإماراتية للشعب الأفغاني متواصلة دون انقطاع.
وقال قرقاش في تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة: الإمارات تفرّق بين الموقف الإنساني وبين الموقف السياسي، ومسيرة إمارات الخير مستمرة ودائمة العطاء.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، حطت طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة، وذلك في إطار المساهمة بتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.
ويأتي الدعم في "إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم كامل الدعم للشعب الأفغاني الشقيق في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة له"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.
ولم يقتصر الدعم على المساعدات الإنسانية فقط، فقبل أيام استضافت الإمارات بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آلاف العائلات الأفغانية، ووفرت لهم الرعاية في المجتمع مؤقتاً، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة.
مساعدات واستضافة تدون وتترجم أحد فصول رسالة الإمارات الإنسانية، وتنضاف إلى دعم تنموي لطالما قدمته لبلد تعداده 18 مليون نسمة، يعيش معظمهم في أوضاع إنسانية كارثية، ويحتاج مساعدات للبقاء على قيد الحياة.
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