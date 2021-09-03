أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 في الجزائر

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 3 سبتمبر/أيلول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 7961 دينارا (58.71 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، في الجزائر، إلى نحو 6966 دينارا (51.37 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18، في الجزائر، ليسجل نحو 5971 دينارا (44.03 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4644 دينارا (34.25 درهم).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، في الجزائر، نحو 3981 دينارا (29.36 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر، إلى نحو 247.601 ألف دينار (1826 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر، إلى نحو 55.732 ألف دينار (410.98 دولار).

أسعار الذهب عالميا

صعدت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة بالبورصات العالمية، مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في تقليص مشتريات الأصول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2% إلى 1812.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، ليسجل بهذا السعر انخفاضا بنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.2% إلى 1814.80 دولار.

ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وتتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى "إس.بي.آي" لإدارة الأصول: "نرى تكوين مراكز مسبقا ضئيلا لأشخاص ربما يرغبون في الشراء للاستفادة من تقرير الوظائف غير الزراعية".

وأضاف، أن صدور رقم ضعيف "سيكون إيجابيا جدا للذهب، لأنه يعزز التوقعات الأكثر حذرا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي ( البنك المركزي) للاقتصاد الأمريكي".

وتابع: "قد نرى نزولا دون عتبة 1800 دولار إذا حصلنا على قراءة قوية".

وقبل صدور تقرير وزارة العمل للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، كشفت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفض الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عمليات تسريح الموظفين لأدنى مستوياتها في أكثر من 24 عاما في أغسطس/آب.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز غير المسبوقة، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص أيضا تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.