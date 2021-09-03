السعودية في رسالة لمجلس الأمن عقب هجوم "أبها": يجب محاسبة الحوثي

أكدت السعودية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة، للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقًا لالتزاماتها الدولية.

جاء ذلك في رسالة من المملكة إلى مجلس الأمن الدولي، سلمها المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، عقب استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي.



وقال السفير السعودي: "إن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف المعلمي قائلا: "في 31 أغسطس/آب الماضي، تعرض مطار أبها الدولي لهجوم نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة، وأسفرت المحاولة العدائية الفاشلة عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات مختلفة وهي السعودية والهند وبنجلاديش ونيبال، بعضهم في حالة حرجة.

وأكد، أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، مشددا على ضرورة محاسبة مليشيا الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي.

وتابع السفير المعلمي القول: "بما أن هذه الهجمات من قبل الحوثيين مستمرة في تقويض جهود الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والتوصل إلى حل سياسي سلمي دولي شامل، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الأعمال بشدة وتحمل مسؤوليته، تجاه مليشيات الحوثي لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها.

وطالب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

والخميس، أكد وزيرا خارجية الولايات المتحدة والسعودية، على قلقهما المشترك من هجوم الحوثيين الأخير على مدينة أبها بالمملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وجدد بلينكن التأكيد على دعم الولايات المتحدة للسعودية في الحفاظ على أمنها وأمن شعبها.

بدوره، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، دعم واشنطن بشدة جهود السعودية في الحفاظ على أمنها ضد هجمات الحوثيين.

وكان التحالف العربي أعلن الثلاثاء وقوع 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية، جراء استهداف مسيرة حوثية ثانية لمطار أبها السعودي خلال 24 ساعة.

وبحسب التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية فإنه تم إسقاط هذه المسيرة المفخخة خلال محاولتها استهداف المطار.

وقال التحالف: "هذا الاعتداء هو الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة ويمثل جريمة حرب".

والإثنين أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.