الثانية خلال ساعات.. التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه جنوب المملكة.

وتعد المسيرة المفخخة التي أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه جنوب السعودية، اليوم هي الثانية خلال الساعات القليلة الماضية.

ومساء الخميس، أعلن التحالف، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال بيان للتحالف، أمس، إنه سيتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من محاولات مليشيات الحوثي العدائية".

وأكد أن محاولات مليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية "عبثية وهمجية".

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.