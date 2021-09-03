فيديو.. تفاصيل مثيرة عن منصة بلاي ستيشن 5 وأهم ألعاب سبتمبر المنتظرة

تستعد سوني لإطلاق 5 ألعاب فريدة ينتظرها الجميع، وفي التقرير التالي نستعرض كل ما تريد معرفته عن منصة سوني بلاي ستيشن 5

وكشفت سوني عن منصة الألعاب بلاي ستيشن 5 في نهايات العام الماضي، وتعد منصة بلاي ستيشن المنصة الأشهر والأكثر جذبًا للاعبين عمومًا، وفق موقع ait التقني.



وذلك حيث تقدم سوني عددا كبيرا من الألعاب الحصرية التي لا تتوفر لأي منصات أخرى. وذلك من خلال استوديوهات تطوير الألعاب المملوكة لها.

ويقدم الجيل الجديد مستوى مرتفعا جدًا من الأداء مقارنة بالجيل السابق. وهذا طبيعي نظرًا لأن سنوات طويلة تفصل بين كل جيل وآخر في منصات الألعاب.

وقد عانى اللاعبون حول العالم من صعوبة شديدة في شراء الجهاز الجديد. وذلك نظرًا لمشاكل الإنتاج التي يعاني منها العالم كله منذ بداية الجائحة. إلا أنه قد أصبح متوفرا بشكل مقبول حاليًا.





منصة بلاي ستيشن 5

تأتي منصة بلاي ستيشن 5، والمعروفة باسم PS5 اختصارًا، بسعر 499 دولارا أمريكيا، بينما تتوفر في إصدار رقمي بسعر 399 دولارا أمريكيا، وهو الإصدار الذي لا يدعم تشغيل الأقراص.

ويعتبر هذا السعر منخفضا إلى حد كبير مقارنةً بالمواصفات التقنية، وهذا مفهوم بالنسبة لمنصات الألعاب نظرا لأن شركة مثل سوني، أو مايكروسوفت، أو نينتيندو تحقق أرباحها من مبيعات الألعاب ومن الخدمات المدفوعة.

مواصفات منصة بلاي ستيشن 5

يأتي الجهاز مع معالج Zen 2 ثماني النواة بتردد يصل إلى 3.5 جيجاهرتز. مع بطاقة رسومية بقدرة 10.28 تيرافلوب بتردد 2.23 جيجاهرتز، وتأتي هذه المكونات من تطوير شركة AMD كما هو معروف.

ويقدم الجهاز مساحة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، مع ذاكرة تخزينية بسعة 825 جيجابايت من نوع NVMe SSD فائق السرعة.

ويدعم الجهاز تشغيل الألعاب بدقة عرض تصل إلى 8K مع دعم تقنية تتبع الآشعة Ray-Tracing، إلا أن الخيار الأفضل هو تشغيل الألعاب على دقة عرض 4K فقط للحصول على أفضل معدل إطارات ممكن.

ويقدم الجهاز سرعة فائقة في التحميل، وذلك بفضل المعالج عالي الأداء وذاكرة SSD السريعة. وقد قدم الجهاز تصميمًا مميزًا، إلا أنه كان مختلفًا بشكل كبير عن الإصدارات السابقة من منصة بلاي ستيشن، ومن حيث الأرقام فقد تفوق جهاز Xbox Series X على PS5.





يد التحكم الخاصة بمنصة بلاي ستيشن 5

وقدّمت يد التحكم DualSense الخاصة بالجهاز قفزة كبيرة في الأداء. مع تغيير كبير في التصميم مقارنةً بالأجيال السابقة، إلى جانب دعم تقنيات مثل ردود الأفعال التي تتغير حسب اللعب وتظهر على شكل اهتزازات ليد التحكم نفسها.

وذلك إلى جانب خاصية الأزرار التكيفية، حيث تختلف تجربة استخدام أزرار L2 و R2 حسب اللعبة وحسب استخدام تلك الأزرار بداخلها. إلى جانب ذلك فقد تم تقديم زرّ Create الجديد في يد التحكم، والذي يتيح إنشاء المحتوى خلال تجربة اللعب. وذلك كله إلى جانب ميكروفون مدمج في يد التحكم.

ويدعم جهاز بلاي ستيشن 5 تشغيل ألعاب الجيل السابق مباشرةً من خلال مكتبة الألعاب الرقمية أو حتى من خلال قرص اللعبة الأصلي.

كما يدعم الجهاز منصة الواقع الافتراضي PSVR والتي أعلنت سوني أنها تعمل على تطويرها بالفعل، لكن من غير المتوقع أن يتم إطلاقها في عام 2021.

وإضافة إلى كل ما سبق، تغيّر شكل نظام التشغيل في الجهاز بشكل كبير. مع تقديم وحدة تحكم متكاملة والتي تسمح بالوصول إلى أهم خواص النظام.





أهم الألعاب على منصة بلاي ستيشن 5

أطلقت شركة سوني منصة الألعاب المنتظرة بلاي ستيشن 5 في نهايات العام الماضي، إلا أن المطورين كانوا في حاجة لمزيد من الوقت لتحضير الألعاب الجديدة للمنصة.

وتم إطلاق عدد من الألعاب المميزة للمنصة خلال الأشهر السابقة من عام 2021 الجاري، إلا أن هناك عدد كبير من الألعاب المميزة القادمة في الأشهر التالية. خصوصًا أن الربع الأخير من كل عام هو أكثر الأرباع امتلاءا بالإطلاقات الجديدة.

وتنقسم تلك الألعاب لألعاب حصرية للمنصة، والتي تأتي من تطوير استوديوهات مملوكة لسوني غالبًا، أو ألعاب متاحة لجميع المنصات. ونعرض عليكم في هذا المقال أبرز الألعاب القادمة خلال العام الجاري.

1 – لعبة Life is Strange: True Colors

تأتي لعبة Life is Strange: True Colors في وقت قريب جدا، حيث إن موعد إطلاقها الرسمي هو 10 سبتمبر.

وتأتي هذه اللعبة كجزء جديد للعبة Life is Strange الأصلية.





وتعتبر هذه اللعبة من الألعاب التي تعتمد على القصة والرسوم بشكل رئيسي. وتأتي من تطوير Deck Nine ونشر الشركة العريقة Square Enix.

2 – لعبة Deathloop حصرية لبلاي ستيشن 5

تعتبر لعبة Deathloop واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة على الإطلاق. وهي تأتي من تطوير Arkane Lyon ونشر Bethesda.

وتقدم تجربة لعب تعتمد على الحركة والتصويب، ويكون على اللاعب أن يقضي على الأعداء خلال وقت معين نظرًا لأنه يكون محاصر في حلقة زمنية.





وتتوفر اللعبة في 14 سبتمبر، كما أنها حصرية لمنصة بلاي ستيشن 5 لمدة عام كامل.

3 – لعبة Kena: Bridge of Spirits

تأتي هذه اللعبة من تطوير ونشر شركة Ember Lab، ويتم إطلاقها في 23 سبتمبر المقبل.





وتقدم اللعبة مستوى ممتاز من الرسومات والتصميم الإبداعي. وتعتمد اللعبة على القصة والرسومات بشكل كبير، على عكس Deathloop والتي تعتمد على تجربة اللعب السريعة.

4 – لعبة Death’s Stranding Director’s Cut

تم إطلاق لعبة Death’s Stranding منذ فترة طويلة، إلا أن هذه النسخة هي عبارة عن نسخة محسنة من اللعبة، والتي تأتي من استوديو Kojima Productions التابع لمخرج الألعاب الشهير هيديو كوجيما، ومن نشر سوني.





وستقدم اللعبة محتوى جديد لم يتم تقديمه في الجزء الأساسي من اللعبة. كما تقدم تحسين لتجربة اللعب. إلى جانب تحسين للرسومات والمراحل، مع مراحل جديدة كليًا وأوضاع لعب مختلفة، وتصدر اللعبة في 24 سبتمبر المقبل.

5 – لعبة Far Cry 6

تعتبر لعبة Far Cry 6 إحدى أهم الألعاب القادمة خلال 2021، والتي سيتم إطلاقها في السابع من أكتوبر المقبل.

كما أنها من تطوير Ubisoft ونشرها، وهذا أمر طبيعي نظرًا لأنها من أهم سلاسل الشركة الفرنسية.





وتركز اللعبة الجديدة على القصة الإبداعية والرسوم المميزة، في حين أن شخصية Anton Castillo داخل اللعبة سيتم لعبها من طرف الممثل المحبوب Giancarlo Esposito.