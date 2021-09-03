استئناف رحلات الطيران بين مصر والكويت 3 سبتمبر بهذه الشروط

أعلنت مصادر ملاحية مطلعة بمطار القاهرة اليوم الجمعة استئناف رحلات الطيران بين مصر والكويت فجر غد السبت 3 سبتمبر لكن بشروط.

يأتي القرار بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق شروط لا بد من تطبيقها.

شروط السفر من مصر إلى الكويت

وقالت المصادر: " سيسمح للمسافرين بالتوجه إلى الكويت بشروط معينة وضعتها السلطات الكويتية وذلك بعد رفع حظر الطيران بين مطارات مصر والكويت ومن أهمها ضرورة الحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت (فايزر – استرازنيكا – موديرنا ) أو جرعة واحدة من لقاح ( جونسون & جونسون ) وعلى من حصل على جرعتين من لقاح (سينوفارم – سينوفاك – سبوتنيك ) الحصول على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة ".

الحجز على رحلات طيران مباشرة للكويت

وقالت المصادر: " ومن حصل على اللقاحات خارج الكويت عليه تقديم شهادة تثبت تلقيهم لقاح فيروس كورونا تتضمن (الإسم مطابق للجواز – نوع اللقاح – تاريخ الجرعات – جهة التطعيم – QR CODE ).

وفى حالة عدم وجود رمز QR CODE على الركاب تحميل شهادة الحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة الكويتية للاعتماد قبل القيام بالحجز للسفر على رحلات الطيران المتجهة إلى الكويت مباشرة.

تطبيقات هامة

وبالنسبة للركاب المحصنين داخل الكويت: يتم إثبات ذلك عن طريق عرض الحالة في تطبيق (مناعة – هويتي – كويت مسافر).

أما بالنسبة إلى العمالة المنزلية: يمكن استقدام العمالة المنزلية من غير المحصنين وذلك عن طريق التسجيل في منصة (بالسلامة ) وفي جميع الأحوال يتوجب على جميع المسافرين تحميل تطبيق (شلونك ) قبل السفر إلى دولة الكويت ".