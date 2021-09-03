سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 3 سبتمبر/أيلول 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط الدولار، نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي.



وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، منها التجاري الدولي، وقناة السويس، والقاهرة، والعربي الأفريقي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي، وبركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

العاصمة الإدارية الجديدة بلا نقود

ستختفي التعاملات النقدية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، حيث تحل التكنولوجيا محل اشكال النقدية، بينما يحيا السكان تحت حماية الكاميرات.

وسوف يستخدم سكان العاصمة الإدارية الجديدة، التي تبنيها مصر على مشارف القاهرة، البطاقات الذكية، والتطبيقات الإلكترونية لتسديد المدفوعات.

وستراقب شبكة تتألف من 6 آلاف كاميرا على الأقل ما يدور في كل شارع، وستتبع المشاة، والمركبات لتنظيم حركة المرور، والإبلاغ عن الأنشطة المريبة، كذلك، سيتم تصفح الإنترنت على شبكة (واي فاي) عامة تبث من أعمدة إنارة ذكية.

المدينة التي تُبنى من الصفر في الصحراء صُممت لتستوعب 6.5 مليون ساكن، ومن المتوقع أن تستقبل أول دفعة من موظفي الجهاز الإداري للحكومة هذا العام.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري إلى نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، نحو 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.