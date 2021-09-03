طالبان: الصين ستبقي على سفارتها لدى أفغانستان

أعلن متحدث باسم حركة طالبان الجمعة أن الصين تعهدت الإبقاء على سفارتها مفتوحة في أفغانستان وتعزيز حجم مساعداتها الإنسانية.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان على تويتر إن عبد السلام حنفي عضو المكتب السياسي للحركة "أجرى محادثة هاتفية مع وو جيانجهاو، نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية".



وتابع شاهين "نائب وزير الخارجية الصيني قال إنهم سيبقون على سفارتهم في كابول وأضاف أن علاقاتنا سوف تتعزز مقارنة بالماضي (...) والصين ستواصل ايضا مساعداتها الإنسانية وتعمل على تعزيزها خاصة لعلاج مرضى كوفيد-19".

ولم يرد تأكيد فوري من جانب بكين. لكن الصين انتقدت مرارا ما تعتبره انسحابا متسرعا وغير مخطط للولايات المتحدة من أفغانستان، وقالت إنها مستعدة لتعميق العلاقات "الودية والتعاونية" مع طالبان بعد استيلائها على السلطة.

ولا تزال سفارة الصين في كابول تعمل على الرغم من أن بكين بدأت إجلاء المواطنين الصينيين من البلاد منذ أشهر مع تدهور الوضع الأمني.