البرازيل تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجلت 26280 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و764 وفاة بكوفيد-19.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل أكثر من 20 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 581914.



شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا في جميع أنحاء دول العالم، سواء من حيث الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 217 مليوناً و920 ألفا و243 إصابة.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، بينما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.