عضو بخلية "البيتلز" التابعة لداعش يقر بإجرامه أمام القضاء الأمريكي

أقر أحد أعضاء فرقة "البيتلز" التابعة لتنظيم داعش، أمام محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة، بالتواطؤ في خطف وقتل رهائن غربيين، بينهم 4 أمريكيين.

وألكساندا كوتي، المواطن البريطاني السابق البالغ 37 عاما، متهم خصوصا بالمشاركة في عمليات قتل الصحفيين الأمريكيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف العام 2014 وعاملي الإغاثة بيتر كاسيغ وكايلا مولر.



وعضوا خلية "البيتلز" البريطانييْن أليكسندا كوتي والشفيع الشيخ، تم أسرهما من قبل القوات الكردية، في يناير/كانون الثاني 2018، ثم تم نقلهما من قبل القوات الأمريكية في العراق جوا إلى الولايات المتحدة، ويحاكمان بتهم تتعلق بالإرهاب.

وخلية "البيتلز" كان يقودها محمد اموازي المعروف باسم "الإرهابي جوني"، وجميعهم قدموا من بريطانيا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش

وتشمل عريضة الاتهام التي تقع في 24 صفحة قائمة طويلة من أساليب التعذيب التي يتهم كوتي والشيخ بممارستها على الرهائن، منها الصدمات الكهربائية وإجبارهم على قتال بعضهم بعضا والضرب بالعصي لمدة 20 دقيقة والإيهام بالغرق.