موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. قرار أبوظبي وأول بعثة تجارية للفضاء

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من يوم الأحد 5 سبتمبر/أيلول.
قالت شركة "فيرجن جلاكتيك" القابضة للسفر في الفضاء، الخميس، إنها ستطلق أول بعثة أبحاث تجارية أطلقت عليها اسم "يونيتي 23".
إذا رفضت تلقي التطعيم ضد كورونا سيكون مصيرك الفصل من وظيفتك.. هذا ليس تحذيرا إنما قرار نفذته شركة طيران في هونج كونج على موظفيها.
تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، نحو 87 رحلة دولية وداخلية.
يبدو أن قطاع السياحة في جنوب شرق آسيا سيحصل على دعم "استثنائي" خلال الفترة القادمة، رغم تصاعد المخاوف من تزايد الإصابات بالفيروس.
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