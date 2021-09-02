قتيل و15 جريحا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بغزة

قتل فلسطيني وأصيب 15 آخرون، مساء الخميس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن شابا يبلغ من العمر 26 عاما، توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها في بطنه شمال قطاع غزة.
وتابع البيان، أن 15 آخرين أصيبوا بجراح مختلفة من بينهم خمسة أطفال في المناطق الشرقية لقطاع غزة، من بينها خمس إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة لطفل.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن عشرات الشبان الفلسطينيين نظموا احتجاجات ليلية في مناطق متفرقة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل على أطراف شرق قطاع غزة، تخللها إضرام النار في إطارات مطاطية وإلقاء حجارة باتجاه القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
واستأنفت الفصائل الفلسطينية منذ نحو 10 أيام تنظيم احتجاجات على طول الأطراف الشرقية لقطاع غزة للضغط على إسرائيل، بسبب تشديدها للحصار على القطاع وعدم سماحها بإعادة إعماره.
ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو/ آيار الماضي لإنهاء جولة قتال عنيفة، خلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.
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