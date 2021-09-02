بأمر المحكمة.. فرجينيا تزيل تمثال جنرال من الحرب الأهلية الأمريكية

أصدرت محكمة بفرجينيا حكما يسمح للولاية بإزالة تمثال للجنرال، روبرت إي. لي، وهو من رموز الكونفدرالية، من مدينة ريتشموند عاصمة الولاية.

وقالت المحكمة العليا، إن بمقدور حاكم الولاية، رالف نورثام، إزالة التمثال لأن القيود المدرجة في مستندات تعود لعامي 1887 و1890 ونقل بمقتضاها التمثال إلى فرجينيا لم تعد تعكس قيم الولاية وبالتالي لم تعد نافذة.



وأضاف نورثام في بيان "أصبح واضحا اليوم أن أكبر تمثال يرمز للكونفدرالية في الجنوب سيسقط، عندما نكرم قادة حاربوا لحماية نظام استعبد البشر فنحن نكرم قضية خاسرة أثقلت كاهل فرجينيا لسنوات أطول مما يجب".

وأعلن نورثام خططا لإزالة التمثال في يونيو/ حزيران 2020 بعد عشرة أيام من مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس مما فجر احتجاجات في أنحاء البلاد على إساءة الشرطة لمعاملة السود.





لكن هذا القرار واجه اعتراضات قانونية من سكان وأفراد ينتمون لعائلة الجنرال.

وأزالت ريتشموند ومدن أمريكية أخرى العديد من التماثيل والرموز الكونفدرالية منذ مقتل فلويد، كما أسقط محتجون تماثيل أخرى.

وانتهت الحرب الأهلية في أمريكا عام 1865 وتوفي الجنرال عام 1870.