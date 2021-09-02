الإصابات لن ترعبنا.. "السياحة" تعلن العصيان في جنوب شرق آسيا

يبدو أن قطاع السياحة في جنوب شرق آسيا سيحصل على دعم "استثنائي" خلال الفترة القادمة، رغم تصاعد المخاوف من تزايد الإصابات بالفيروس.

وأعلنت الحكومات في 4 دول بجنوب شرق آسيا إن إجراءات العزل لم تعد في صالح الاقتصاد، مؤكدين أنهم لن يبقوا في عزلة إلى الأبد.

حيث أكدت حكومة تايلاند إنها ستبقي على خططها لإعادة فتح معظم مناطق البلاد، وهو نفس التوجه الذي أعلنت عنه رئيس وزراء فيتنام.

كما بدأت دول أخرى بالتحرك فعليا، حيث قررت ماليزيا فتح أبواب جزر لانكاوي السياحية للمواطنين وفقا لخطة فقاعة سفر ابتداء من 16 سبتمبر/أيلول الجاري، وأصدرت سنغافورة أول 755 تصريح سفر للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

* تايلاند تتمسك بخطة إعادة فتح معظم مناطق البلاد

تأمل تايلاند في أن تُبقي على خططها لإعادة فتح معظم مناطق البلاد الشهر المقبل، وذلك رغم ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن أكبر جزيرتين في البلاد، وهما بوكيت وكو ساموي، عاودتا في يوليو/تموز الماضي استقبال الزوار الملقّحين بالكامل.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" الخميس، أن العاصمة بانكوك وإقليم تشون بوري، الذي توجد به مدينة باتايا السياحية الشهيرة، سيلتحقان بالجزيرتين بداية من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة بيفهات راتشاكيتبراكارن القول إنه من المتوقع أن يتوالى بعدهما فتح 21 إقليما في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.





وتثق السلطات في أن وضع الجائحة سيتحسن بشكل كبير في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.، مع توافر المزيد من اللقاحات بحلول ذلك الوقت.

وظل قطاع السياحة في تايلاند يراوح مكانه لمدة عام ونصف بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتسجل أعداد الإصابات في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة، تراجعا بطيئا.

وأعلنت السلطات اليومالخميس تسجيل 14900 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، كان العدد عند مستويات قياسية تجاوزت 22 ألفا.

* ماليزيا تعتزم إعادة فتح جزر لانكاوي أمام المواطنين

كما تعتزم ماليزيا إعادة فتح جزر لانكاوي السياحية أمام المواطنين، وذلك ضمن جهودها لاعادة بناء قطاعات الاقتصاد، الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب القول في بيان الخميس، إن لانكاوي الواقعة بولاية قدح، سوف تفتح أبوابها للمواطنين وفقا لخطة فقاعة سفر ابتداء من 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضاف أنه سوف يتم السماح بإعادة فتح المقاصد الأخرى عندما تصل نسبة التطيعم ضد فيروس كورونا إلى 80%.

ويشار إلى أن ارتفاع وتيرة التطيعم شجع الحكومة على تخفيف القيود المتعلقة بالفيروس تدريجيا، حيث تسعى لإحداث توازن بين النمو والسيطرة على الفيروس.

وقد حصل أكثر من 84% من البالغين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد فيروس كورونا، في حين تم تطعيم 64% بصورة كاملة.

* فيتنام: لا يمكننا البقاء في عزلة وإغلاق إلى الأبد

قال رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، إن الإغلاق لا يمكن أن يكون الطريقة الوحيدة لمكافحة تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك حاجة لاتخاذ مجموعة من الحلول للتصدي للفيروس.

ونقلت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية الخميس، عن رئيس الوزراء قوله في اجتماع مع 70 خبيرا طبيا، إن هدف الدولة بأسرها حاليا هو منع انتشار العدوى وتطبيق حلول للتكيف بصورة آمنة مع مرض "كوفيد -19"، وتقليل معدل الوفيات من خلال اللقاحات والأدوية.



وأشار رئيس الوزراء أثناء الاجتماع ، إلى أن هناك العديد من الدول التي غيرت استراتيجياتها بالفعل للتكيف والتعايش مع مرض "كوفيد -19".



وقال إن اللقاحات والأدوية تعتبر "استراتيجية طويلة المدى وأدوات حاسمة"، مضيفا: "لا يمكننا البقاء في عزلة وإغلاق إلى الأبد، لأن الصعوبة الناتجة عن ذلك على المجتمع والاقتصاد، ضخمة".



وقد أعلنت فيتنام حتى الآن تسجيل 469 ألفا و312 حالة إصابة بفيروس كورونا، بالاضافة إلى 11 ألفا و833 حالة وفاة، خلال الموجة الحالية التي بدأت في 27 من أبريل/نيسان الماضي.



* سنغافورة تصدر أول 755 تصريح سفر

أصدرت سنغافورة أول 755 تصريح سفر للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بواقع 735 تصريحا لمسافرين من ألمانيا و20 تصريحا لمسافرين من بروناي، بداية من الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، الموافق أمس الاربعاء، بحسب بيان صدر عن هيئة الطيران المدني في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الخميس، أن السفر مسموح للحاصلين على التصاريح خلال الفترة بين الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، والسابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن بين تصاريح سفر للحاصلين على اللقاح من ألمانيا، تم إصدار 301 لزائرين قادمين لفترات قصيرة، و434 تصريحا لزائرين قادمين لفترات طويلة الأجل.

أما بالنسبة لتصاريح السفر الخاصة بالحاصلين على اللقاح من بروناي، فقد تم إصدار 18 تصريحا لزائرين قادمين لفترات قصيرة، وتصريحين لزائرين قادمين لفترات طويلة الأجل.