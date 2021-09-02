للمرة الثانية.. واشنطن: لن نخفف العقوبات على طالبان

جددت الولايات المتحدة تأكيدها على أنها لا تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان أغسطس/آب الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إننا سننظر مع المجتمع الدولي في إي إجراءات يتم اتخاذها بشأن حركة طالبان، والولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على طالبان.

وأضافت، سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وهناك آليات لإيصالها بعيدًا عن حركة طالبان.

ومن جانبه، قالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان، والولايات المتحدة تترقب تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان وسلوكها نحو الأقليات والنساء.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى تشكيل حكومة أفغانية تتسم بالشمول والوحدة وتشمل تمثيلاً للنساء.

إعلان الولايات أنها لا تعتزم تخفيف العقوبات على طالبان، ليس الأول فقبل ساعات، قالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا تعتزم إعادة النظر في العقوبات المفروضة على حركة "طالبان".

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي فجر الأربعاء: "اليوم طالبان تحت نفس العقوبات والتصنيفات التي كانت قائمة أمس"، مشيرا إلى أن واشنطن تعتبر الحركة تنظيما إرهابيا، والوضع لن يتغير في المستقبل المنظور".



وتابع أن تغيير الموقف إزاء "طالبان" سيكون مبنيا على وفائها بالتزاماتها.

وأكد البيت الأبيض في وقت سابق أن مسألة رفع أو تشديد العقوبات المفروضة على حركة "طالبان" ستكون مرتبطة بسلوكها، وواشنطن تتابع خطوات "طالبان" في أفغانستان عن كثب.