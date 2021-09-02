أول بعثة أبحاث تجارية للفضاء.. موعد وتفاصيل إطلاق "يونيتي 23"

قالت شركة "فيرجن جلاكتيك" القابضة للسفر في الفضاء، الخميس، إنها ستطلق أول بعثة أبحاث تجارية أطلقت عليها اسم "يونيتي 23".

ويتم إطلاق الرحلة الفضائية التجارية، بالاشتراك مع القوات الجوية الإيطالية.

وحددت الشركة، التي تقع بولاية بنسيلفانيا الأمريكية، أواخر سبتمبر/أيلول الجاري، أو أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موعدا لإطلاق الرحلة التي ستحمل 3 من أفراد سلاح الجو الإيطالي ومجلس الأبحاث الوطني، ومقره روما بتذاكر سفر مدفوعة.

وسوف يدرس أفراد الطاقم الأثر على جسم الإنسان، مع خروجهم من نطاق الجاذبية إلى الفضاء وسوف يقدمون رؤية متعمقة لنظم، وتكنولوجيات السفر المستقبلي للفضاء، وذلك حسب رويترز.

وتأتي البعثة بعد أول رحلة تجريبية مأهولة للفضاء نظمتها الشركة في يوليو/ تموز.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية، في انحراف بمسار الهبوط في الرحلة التي قام بها الملياردير ريتشارد برانسون، للفضاء في يوليو/تموز الماضي.

وكانت الشركة قالت في ذلك الوقت إنها تعتزم إطلاق رحلتين تجريبيتين أخريين على الأقل قبل أن تبدأ رحلاتها التجارية المنتظمة في 2022.

وسبق الملياردير ريتشارد برانسون، زميله الملياردير جيف بيزوس، في أول رحلة تجريبية مأهولة للفضاء.