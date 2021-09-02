"النجم الساطع" ينطلق في مصر بمشاركة ٢١ دولة

انطلقت مناورات "النجم الساطع ٢٠٢١"، الخميس، بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية في مصر.

وتشارك في التدريب العسكري ٢١ دولة، ويستمر حتى 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحسب المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، ألقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة.

وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على تنفيذ التدريب المشترك "النجم الساطع 2021 " الذي يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمى لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة.





من جانبه، أعرب مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها لـ"النجم الساطع 2021" وعلى حفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر من أهم الشركاء الإستراتيجيين بالمنطقة.

بدورهم، أعرب قادة القوات المشاركة عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، آملين بأن تحقق تدريبات "النجم الساطع 2021" أهدافها المخططة بما يعزز علاقات التعاون العسكرى بين جيوش الدول المشاركة.

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعداداً لبدء فعاليات التدريب.

وتعد مناورات "النجم الساطع" أضخم المناورات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، حيث بدأت عام 1981 بين مصر والولايات المتحدة، قبل أن ينضم لها عدد كبير من الدول وصل عددهم إلى 21 هذا العام.

وعادة ما تقام المناورة في مصر بصفة دورية كل عامين، غير أنها أرجأت العام الماضي بسبب التأثيرات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.