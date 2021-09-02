أسعار الذهب اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 في لبنان

تراجعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، رغم استقرار أسعار المعدن الثمين عالميا.

وانخفض جرام الذهب عيار 24 في لبنان، إلى نحو 88.014 ألف ليرة (58.34 دولار)، مقابل نحو 88.214 ألف ليرة (58.33 دولار)، في ختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق)، الأربعاء، ليسجل نحو 77.073 ألف ليرة (51.05 دولار)، مقابل نحو 77.189 ألف ليرة (51.04 دولار) أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، ليسجل نحو 66.032 ألف ليرة (43.75 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.358 ألف ليرة (34.03 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.021 ألف ليرة (29.17 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، الخميس، نحو 2.738 مليون ليرة (1814 دولار).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 616.305 ألف ليرة ( 408.37 دولار).

أسعار الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب في تعاملات الخميس، بالبورصات العالمية، إذ يحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة إلى حد بعيد انتظارا لقراءة الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة تُعتبر مهمة للجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية، عند نحو 1814.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش.

بينما جرى تداول الذهب مستقر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، عند نحو 1816.50 دولار.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى "إيه.إن.زد": "السوق تترقب نشر بيانات الوظائف للحصول على القليل من التوجيه بشأن كيف ستُوضع توقعات التضخم في نهاية المطاف".





كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال الأسبوع الماضي إن تعافي سوق العمل سيحدد الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي خفض مشترياته للأصول.

ويُعتبر الذهب تحوط من التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز الكبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 24.15 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.5% إلى 997.27 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 2439.18 دولار للأوقية.