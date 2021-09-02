أول طائرة تحلق خارج كوكب الأرض.. هليكوبتر صينية إلى المريخ

تعتزم الصين إرسال نموذجا لطائرة هليكوبتر إلى المريخ ضمن برنامجها الساعي إلى استكشاف الكوكب في ظل المنافسة مع واشنطن.
وقال المركز الوطني الصيني لعلوم الفضاء إن الصين ابتكرت نموذجا أوليا لطائرة هليكوبتر صغيرة تقوم بأعمال الاستطلاع في رحلات مستقبلية لكوكب المريخ في أعقاب الهبوط التاريخي لمسبار آلي على سطح الكوكب الأحمر قبل بضعة أشهر.
وتُظهر صورة نشرها المركز على موقعه الرسمي أمس الأربعاء أن النموذج المصغر يشبه في شكله الهليكوبتر الآلية إنجنيويتي التي طورتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لرحلة مركبتها الفضائية برسيفيرنس التي تنظمها هذا العام.
استكشاف المريخ
وقال المركز إن الهليكوبتر ستكون أداة لمتابعة الاستكشافات الفضائية الصينية على كوكب المريخ، ولم يورد مزيدا من التفاصيل.
وأنزلت الصين مسبارا على المريخ في مايو/أيار في أول بعثة لها على الكوكب لتصبح ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بذلك.
المنافسة مع أمريكا
وهبطت مركبة برسيفيرنس الفضائية التابعة لناسا على الكوكب في فبراير/شباط.
وقامت الهليكوبتر إنجنيويتي بأولى رحلاتها من مركبة ناسا في أبريل/ نيسان وحلقت على ارتفاع ثلاثة أمتار عن السطح في أول تطوير بشري ناجح لطائرة تحلق خارج نطاق كوكب الأرض.
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