بفتوى تحريم أو تجريم.. بيتكوين ممنوعة في هذه الدول

على الرغم من التوسع الكبير للعملات الافتراضية بقيادة بيتكوين، إلا أن العملة الأبرز ما تزال تواجه بكثير من الرفض لدى عشرات الاقتصادات.

فمنذ خروجها إلى العلن للتداول رسميا في 2008، شهدت بيتكوين جدلا عالميا واسعا، وسخرية لا تقل عن الجدية التي كانت تتملك القائمين عليها -غير المعروفين حتى اليوم-، وقدرتها بالحصول على حصة من السوق العالمية.



إحدى أسباب رفض هذه العملة عدم استناد إلى أساس تنظيمي وقانوني، إلى جانب تقلب أسعارها الحاد، واستخدامها في المعاملات الشائنة والاستخدام الباهظ للكهرباء لتعدينها.

ويختلف الوضع القانوني للبيتكوين والعملات البديلة الأخرى (عملات بديلة للبيتكوين) بشكل كبير من بلد إلى آخر، بينما في بعض البلدان تظل العلاقة محددة بشكل صحيح أو تتغير باستمرار.

غالبية الأوروبيين يريدون من بلدانهم تنظيم العملات المشفرة، في حين أن غالبية البلدان لا تجعل استخدام Bitcoin نفسه غير قانوني، فإن وضعها كوسيلة للدفع أو كسلعة يختلف باختلاف الآثار التنظيمية.

ووضعت بعض البلدان قيودا على طريقة استخدام Bitcoin، حيث تحظر البنوك عملاءها من إجراء معاملات العملة المشفرة؛ بينما حظرت دول أخرى استخدام البيتكوين والعملات المشفرة تماما مع فرض عقوبات شديدة.

الجزائر

تحظر الجزائر حاليا استخدام العملات المشفرة بعد إقرار قانون مالي في عام 2018، جعل شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة عملات افتراضية أمرا غير قانوني.

بوليفيا

هناك حظر كامل مطبق على استخدام Bitcoin في بوليفيا منذ عام 2014؛ حيث أصدر البنك المركزي البوليفي قرارا يحظرها وأي عملة أخرى لا ينظمها بلد أو منطقة اقتصادية.

الصين

اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة بكثافة متزايدة طوال عام 2021، وأصدر المسؤولون الصينيون تحذيرات متكررة لشعبها للبقاء بعيدا عن سوق الأصول الرقمية، وشددوا بشدة على التعدين في البلاد وكذلك تبادل العملات في الصين وخارجها.

في 27 أغسطس/آب الماضي، قال ين يوبينغ، نائب مدير مكتب حماية حقوق المستهلك المالي في بنك الشعب الصيني، إن العملات المشفرة يتم التعامل معها رسميا كأصول مضاربة، محذرا المواطنين لـ"حماية جيوبهم".

ويتطلع بنك الشعب الصيني إلى أن يكون واحدا من أوائل البنوك المركزية الرئيسية في العالم التي تطلق عملتها الرقمية الخاصة، وبذلك سيكون قادرا على مراقبة معاملات موظفيها عن كثب.

كولومبيا

في كولومبيا، لا يُسمح للمؤسسات المالية بتسهيل معاملات البيتكوين، حيث حذرت المحكمة العليا المالية في البلاد المؤسسات المالية في عام 2014، من أنها قد لا "تحمي أو تستثمر أو تتوسط أو تدير عمليات الأموال الافتراضية".

مصر

أصدرت دار الإفتاء المصرية الهيئة الاستشارية الإسلامية الرئيسية في البلاد، مرسوما دينيا في عام 2018، يصنف معاملات البيتكوين على أنها "حرام" ، وهو أمر محظور بموجب الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من أن قوانين البنوك المصرية غير ملزمة، فقد تم تشديدها في سبتمبر 2020 لمنع التداول أو الترويج للعملات الرقمية بدون ترخيص من البنك المركزي.

إندونيسيا

أصدر بنك إندونيسيا، البنك المركزي في البلاد، لوائح جديدة تحظر استخدام العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، كوسيلة للدفع اعتبارا من 1 يناير 2018.

إيران

بيتكوين لديها علاقة معقدة مع النظام الإيراني؛ ومن أجل تجنب أسوأ تأثير للعقوبات الاقتصادية المعوقة لجأت إيران بدلاً من ذلك إلى الممارسة المربحة لتعدين البيتكوين من أجل تمويل الواردات.

بينما يحظر البنك المركزي تداول العملات المشفرة المستخرجة في الخارج (أي من جانب السكان)، لكنه شجع تعدين البيتكوين فقط من خلال الدولة.

وبحسب بيانات رسمية، يتم حوالي 4.5% من تعدين البيتكوين في العالم في إيران، والتي، وفقا لشركة تحليلات blockchain Elliptic، يمكن أن تمثل عائدات تزيد عن مليار دولار.