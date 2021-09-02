صور... افتتاح الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي

انطلقت، مساء الأربعاء، الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي وسط إجراءات احترازية هامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)..
وتغيرت الأجواء في الجزيرة الإيطالية مع تنظيم مهرجان البندقية الذي يشهد عودة الأسماء العملاقة في السينما، مع تمثيل 59 دولة واستوديوهات هوليوود وسط الإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
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وشهد الافتتاح سير العديد من نجوم السينما على السجادة الحمراء، أمثال كريستين ستيوارت التي تلعب دور الليدي ديانا في فيلم "سبنسر" للمخرج بابلو لارين، وبنديكت كومبرباتش مروراً بأنطونيو بانديراس.
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