قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن سفير إسرائيل الجديد لدى الأردن، إيتان سوركيس قدم الأربعاء أوراق اعتماده للملك عبدالله الثاني
وأضافت في تغريدة على حسابها باللغة العربية في موقع "تويتر"، "جرى تقديم أوراق الاعتماد في القصر الملكي في العاصمة الأردنية عمان".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية في 20 يونيو/حزيران الماضي على تعيين سوركيس في هذا المنصب.
وسبق للسفير الإسرائيلي أن عمل مبعوثا خاصا للمياه في قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما عمل قنصلا عاما في ريو دي جانيرو.
وتولى سوركيس منصب نائب السفير في عدد من الدول بينها الأردن والبرازيل والبيرو.
كما تولى منصب مستشار في مكتب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ومدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية.
ويخلف إيتان سوركيس في هذا المنصب السفير أمير فايسبرود.
وفي أكثر من مناسبة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها تعزيز علاقاتها مع الأردن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير إسرائيل الجديد يقدم أوراق اعتماده لملك الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.