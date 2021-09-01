موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. جولة "كهف مثير" وأسطول طيران الإمارات

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

تزخر منطقة الجارف في جنوب البرتغال بالشواطئ الرملية الناعمة والمرافق السياحية الفاخرة، بالإضافة إلى الكهوف المثيرة والقرى الصغيرة.

ويعتبر كهف بيناجيل الواقع بين "البوفيرا" و"بورتيماو" من أشهر المقاصد السياحية، ويمكن استكشاف هذا الكهف عن طريق جولات قوارب الكاياك أو الكانو، والتي تعد الطريقة الأكثر أمانا وحفاظا على البيئة.

تتسلم طيران الإمارات 3 طائرات إيرباص A380 جديدة حتى نهاية العام، حيث ستنضم آخر طائرة من هذا الطراز إلى أسطولها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

والطائرات الجديدة تأتي قبل الموعد الأصلي للتسليم الذي كان مقررا في يونيو/حزيران 2022.

بدأت المنافذ البرية في دولة الإمارات، الأربعاء، في استقبال القادمين إليها من سلطنة عمان، وفق معايير صحية عالمية.

يأتي ذلك بعد التأكد من جاهزية المنافذ كافة وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بهدف توفير أقصى معايير الصحة والسلامة لجميع القاطنين على أرض دولة الامارات العربية المتحدة، والعابرين عبر حدودها.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن الطلب على السفر أظهر "زخما كبيرا" خلال شهر تموز/يوليو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأضاف الاتحاد في بيان له، الأربعاء، أن أعداد المسافرين ظلت بشكل عام أقل بنسبة 53% مقارنة بشهر يوليو/تموز 2019.

إذا كنت تخطط لقضاء إجازة بعيدة، فقد تضطر لإنفاق 6000 دولار اختبار PCR.. فهل أنت مستعد لهذه التكلفة خلال رحلتك القادمة؟

مع بداية الجائحة، أصبح إجراء اختبارات PCR اللازمة للسفر إلى أكثر الوجهات السياحية النائية الفاخرة في العالم مشكلة كبيرة للسائحين بسبب أسعارها المرتفعة، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".